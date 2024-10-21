Победа Леклера и дубль «Феррари», Мазепин завершил карьеру, скандалы вокруг судейства и устройства «Ред Булл» и другие новости Гран-при США
Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при США «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. Леклер одержал победу, Сайнс помог «Феррари» завоевать дубль – второй в сезоне, Ферстаппен завершил заезд третьим. Для Шарля выигрыш стал восьмым в карьере и третьим в сезоне, монегаска признали гонщиком дня, Скудерия уже в восьми очках от «Ред Булл».
Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту и спринт, Норрис завоевал поул.
2. Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Ф-1».
3. Норриса лишили третьего места из-за штрафа за обгон Ферстаппена за пределами трассы, сам Макс не был наказан за выдавливания. Ландо указал на то, что соперник тоже выехал за границы, Вольфф назвал судейство в Остине «предвзятым», Стелла заявил о «неуместном» вмешательстве, Ферстаппен считает, что «Макларен» «много жалуется».
Стюарды объяснили вердикт положением болидов на апексе.
4. Еще один скандал вокруг «Ред Булл»: чемпионам придется модицифировать устройство для регулировки дорожного просвета. В США команда показала принцип работы – в ФИА заявили, что не могут доказать получение преимущества и считают дело закрытым.
Браун призвал «Ред Булл» подписать бумагу о том, что система никогда не использовалась.
5. Хэмилтон выдал свою худшую квалификацию с 2017 года (объяснил сбоем в работе подвески) и сошел в гонке, вылетев в гравий, Расселл разбил болид в квалификации, из-за чего стартовал с пит-лейн – правда, добрался до шестого места.
6. Стычка Алонсо и Лоусона: Фернандо назвал соперника «идиотом» за жесткую оборону в спринте, пообещал отомстить – и сдержал слово в квалификации.
7. Марк Маркес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Мартин стал лучшим в спринте и квалификации, благодаря чему увеличил отрыв от Баньяи.
8.Балл за лучший круг в «Ф-1» отменили с 2025 года.
9. «Ауди» стремится избавиться от «Заубера» и может продать команду Катару, сообщил Сейвард.
10. «Макларен» выступил в Техасе в «хромовой» ливрее, «Альпин» посвятила расцветку Индиане Джонсу, «Хаас» добавил орла. Особые трофеи пришлось заменить из-за возможных проблем с авторскими правами.
11. «Феррари» представила суперкар мощностью 1200 л.с.
12. WRC. Тянак выиграл Ралли Центральной Европы после аварии Ожье и сохранил шансы на титул, Грязин – лучший в WRC2.
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2024
⏱️ Хроника Гран-при: развязка – 🔥: в борьбу Норриса и Ферстаппена вмешался штраф. А победил Леклер
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🔔 Ближайшие гонки
1. Гран-при Мехико «Ф-1» (25-27 октября).
2. Гран-при Таиланда MotoGP (25-27 октября).
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