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Победа Леклера и дубль «Феррари», Мазепин завершил карьеру, скандалы вокруг судейства и устройства «Ред Булл» и другие новости Гран-при США

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при США «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Леклер одержал победу, Сайнс помог «Феррари» завоевать дубль – второй в сезоне, Ферстаппен завершил заезд третьим. Для Шарля выигрыш стал восьмым в карьере и третьим в сезоне, монегаска признали гонщиком дня, Скудерия уже в восьми очках от «Ред Булл».

Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту и спринт, Норрис завоевал поул.

2. Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Ф-1».

3. Норриса лишили третьего места из-за штрафа за обгон Ферстаппена за пределами трассы, сам Макс не был наказан за выдавливания. Ландо указал на то, что соперник тоже выехал за границы, Вольфф назвал судейство в Остине «предвзятым», Стелла заявил о «неуместном» вмешательстве, Ферстаппен считает, что «Макларен» «много жалуется».

Стюарды объяснили вердикт положением болидов на апексе.

4. Еще один скандал вокруг «Ред Булл»: чемпионам придется модицифировать устройство для регулировки дорожного просвета. В США команда показала принцип работы – в ФИА заявили, что не могут доказать получение преимущества и считают дело закрытым.

Браун призвал «Ред Булл» подписать бумагу о том, что система никогда не использовалась.

5. Хэмилтон выдал свою худшую квалификацию с 2017 года (объяснил сбоем в работе подвески) и сошел в гонке, вылетев в гравий, Расселл разбил болид в квалификации, из-за чего стартовал с пит-лейн – правда, добрался до шестого места.

6. Стычка Алонсо и Лоусона: Фернандо назвал соперника «идиотом» за жесткую оборону в спринте, пообещал отомстить – и сдержал слово в квалификации.

7. Марк Маркес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Мартин стал лучшим в спринте и квалификации, благодаря чему увеличил отрыв от Баньяи.

8.Балл за лучший круг в «Ф-1» отменили с 2025 года.

9. «Ауди» стремится избавиться от «Заубера» и может продать команду Катару, сообщил Сейвард.

10. «Макларен» выступил в Техасе в «хромовой» ливрее, «Альпин» посвятила расцветку Индиане Джонсу, «Хаас» добавил орла. Особые трофеи пришлось заменить из-за возможных проблем с авторскими правами.

11. «Феррари» представила суперкар мощностью 1200 л.с.

12. WRC. Тянак выиграл Ралли Центральной Европы после аварии Ожье и сохранил шансы на титул, Грязин – лучший в WRC2.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2024

⏱️ Хроника Гран-при: развязка – 🔥: в борьбу Норриса и Ферстаппена вмешался штраф. А победил Леклер

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Гельмут Марко о штрафе Норриса: «Жаль – отличная дуэль. Только Ферстаппен способен сдерживать столько кругов»

Дженсон Баттон: «Ферстаппен понял, что больше не одержит ни одной победы в 2024 году»

Макс Ферстаппен: «Риккардо заслуживал того, чтобы «Формула-1» лучше с ним попрощалась»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Мехико «Ф-1» (25-27 октября).

2. Гран-при Таиланда MotoGP (25-27 октября).

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Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Спортс
Гран-при США
чемпионат мира по ралли
logoчемпионат мира MotoGP
logoФормула-1
дайджест автоспорта
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