Гран-при США-2024. Квалификация к спринту начнется в 0:30
В ночь с пятницы на субботу по московскому времени состоится квалификация к спринту на 19-м этапе «Формулы-1» 2024 года – Гран-при США. Начало – в 0:30.
Трасса Америк, Остин
18 октября 2024 года
Квалификация к спринту
Гран-при США-2024. Практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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