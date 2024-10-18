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Гран-при США-2024. Квалификация к спринту начнется в 0:30

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени состоится квалификация к спринту на 19-м этапе «Формулы-1» 2024 года – Гран-при США. Начало – в 0:30.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

18 октября 2024 года

Квалификация к спринту

Гран-при США-2024. Практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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