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Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»

Никита Мазепин не будет пытаться вернуться в «Формулу-1».

Роcсийский гонщик потерял место в «Хаасе» после того, как команда решила расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке. Позже Мазепин был внесен в санкционный список ЕС.

Недавно Мазепину удалось в суде добиться снятия с себя санкций. Однако Никита сообщил, что не намерен пытаться вернуться в «Ф-1», и намекнул за возможное завершение гоночной карьеры.

За время выступлений в «Ф-1» Никита провел в серии один сезон – 2021 года, – не сумел заработать ни одного очка и занял последнее место в общем зачете. Напарник Мазепина Мик Шумахер также не заработал ни одного очка, но финишировал выше по дополнительным показателям.

«Я хотел бы обратиться к своим многочисленным друзьям и болельщикам, которые присылали мне поздравления в связи с официальным исключением меня из санкционных списков ЕС. Прошло уже больше двух долгих лет, и в итоге суды вынесли вердикт в мою пользу. Чему я, разумеется, очень рад. Но в то же время я спрашиваю себя о том, ради чего все это было – зачем было накладывать на меня санкции в ключевой момент моей карьеры, и только для того, чтобы потом Европейские суды признали, что все это было огромной ошибкой.

Многие из вас спрашивали, что я буду делать дальше. Скажем так, время помогает взглянуть на многие вещи под другим углом. Думаю, теперь я могу с уверенностью сказать, что первый этап моей жизни был посвящен попыткам стать лучшим в автоспорте. Любви к скорости. Азарту соревнований. Стремлению проложить свой путь наверх через каритинг, а потом «Формулу-3» и «Формулу-2». Погоне за местом в «Формуле-1». И, в каком-то смысле, я все-таки осуществил эту мечту, опробовал на вкус этот мир, полюбил его. По-настоящему. Тот сезон был тяжелым, мне пришлось публично пережить несколько ударов. Но я жил надеждой на следующий сезон, с новым болидом, с уже каким-то накопленным опытом.

Как мы все знаем, этого сезона не случилось. О причинах мы тоже все прекрасно знаем. И это стало внезапным окончанием первого акта моей жизни. Было весьма болезненно наблюдать за тем, как в «Формуле-1» жизнь продолжается, люди идут вперед, и не иметь возможности быть частью этого. Да, было приятно, что суд в итоге меня реабилитировал, но правда в том, что эти потерянные годы уже не вернуть…а это были важные годы и в моей жизни, и с точки зрения развития как профессионального спортсмена.

Так что теперь, в 25 лет, я понимаю, что для меня пришло время смотреть вперед, а не оглядываться назад. Настало время написать новый акт моей жизни как взрослого человека, и где мои мечты будут связаны уже не со скоростью и трофеями. А именно – завершение образования, упорный труд, а также забота о своем духовном, психологическом состоянии.

Я бы хотел поблагодарить вас всех за поддержку – и даже тех, кто на самом деле не поддерживал меня во время выступления в гонках. Все это сделало меня сильнее.

Так что, хоть вы и не увидите моего возвращения в «Формулу-1», скоро я с радостью поделюсь с вами новостями о своих дальнейших шагах», – написал Мазепин у себя в соцсетях.

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Евросоюз снял санкции с Никиты Мазепина

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети Никиты Мазепина
logoФормула-1
logoХаас
logoНикита Мазепин
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