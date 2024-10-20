Норрис получил 5-секундный штраф и опустился на 4-е место на финише Гран-при США
Норрис получил 5-секундный штраф и лишился подиума.
Пилот «Макларена» был оштрафован за то, что обогнал Макса Ферстаппена, выехав за пределы трассы, инцидент произошел незадолго до финиша.
Стюарды рассмотрели инцидент и постановили, что Норрис получил преимущество, выехав за пределы трассы, в связи с чем выписали Ландо штраф. С учетом штрафа отставание Норриса от Ферстаппена составило 0,9 секунды.
Важнейший раунд титульной схватки в «Ф-1»: Норрис против Ферстаппена на первом ряду в США
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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