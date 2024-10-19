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MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя – 4-й, 7 гонщиков сошли

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP на острове Филлипа.

Лидер чемпионата стартовал с поула и увернно довел заезд до победы. Марк Маркес из «Грезини» начал мини-гонку вторым, потерял целый ряд позиций в первом повороте, но за несколько кругов до финиша вернулся на второе место. На третью строчку с десятой прорвался пилот «Дукати» Энеа Бастианини.

Его напарник и действующий чемпион Франческо Баньяя в середине дистанции ехал вторым, но затем уступил Маркесу и Бастианини.

Незадолго до финиша в высокоскоростную аварию попали Марко Беццекки («ВР46») и Маверик Виньялес («Априлия»), претендовавшие на высокие позиции, но столкнувшиеся между собой.

Благодаря победе Мартин нарастил отрыв от Баньяи до 16 баллов.

MotoGP

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд, остров Филлипа

19 октября 2024 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 14 кругов

2. Марк Маркес («Грезини») +1,520

3. Энеа Бастианини («Дукати») +4,368

4. Франческо Баньяя («Дукати») +6,879

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +7,905

6. Франко Морбиделли («Прамак») +9,623

7. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,249

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +19,280

9. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,126

10. Лука Марини («Хонда») +21,194

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +21,379

12. Алекс Ринс («Ямаха») +21,483

13. Хоан Мир («Хонда») +23,528

14. Такааки Накагами («ЛЧР») +34,055

15. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +38,324

Сошли:

Марко Беццекки («ВР46»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Педро Акоста («Гасгас»)

Джек Миллер («КТМ»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 404 очка

2. Франческо Баньяя – 388

3. Марк Маркес – 320

4. Энеа Бастианини – 320

5. Брэд Биндер – 183

MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
Гран-при Австралии MotoGP
ЛЧР
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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