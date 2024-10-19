MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя – 4-й, 7 гонщиков сошли
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP на острове Филлипа.
Лидер чемпионата стартовал с поула и увернно довел заезд до победы. Марк Маркес из «Грезини» начал мини-гонку вторым, потерял целый ряд позиций в первом повороте, но за несколько кругов до финиша вернулся на второе место. На третью строчку с десятой прорвался пилот «Дукати» Энеа Бастианини.
Его напарник и действующий чемпион Франческо Баньяя в середине дистанции ехал вторым, но затем уступил Маркесу и Бастианини.
Незадолго до финиша в высокоскоростную аварию попали Марко Беццекки («ВР46») и Маверик Виньялес («Априлия»), претендовавшие на высокие позиции, но столкнувшиеся между собой.
Благодаря победе Мартин нарастил отрыв от Баньяи до 16 баллов.
Гран-при Австралии
Филлип-Айленд, остров Филлипа
19 октября 2024 года
Спринт
1. Хорхе Мартин («Прамак») – 14 кругов
2. Марк Маркес («Грезини») +1,520
3. Энеа Бастианини («Дукати») +4,368
4. Франческо Баньяя («Дукати») +6,879
5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +7,905
6. Франко Морбиделли («Прамак») +9,623
7. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,249
8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +19,280
9. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,126
10. Лука Марини («Хонда») +21,194
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +21,379
12. Алекс Ринс («Ямаха») +21,483
13. Хоан Мир («Хонда») +23,528
14. Такааки Накагами («ЛЧР») +34,055
15. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +38,324
Сошли:
Марко Беццекки («ВР46»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Педро Акоста («Гасгас»)
Джек Миллер («КТМ»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 404 очка
2. Франческо Баньяя – 388
3. Марк Маркес – 320
4. Энеа Бастианини – 320
5. Брэд Биндер – 183
MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 5-й
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