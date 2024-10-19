MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя – 4-й, 7 гонщиков сошли

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP на острове Филлипа.

Лидер чемпионата стартовал с поула и увернно довел заезд до победы. Марк Маркес из «Грезини» начал мини-гонку вторым, потерял целый ряд позиций в первом повороте, но за несколько кругов до финиша вернулся на второе место. На третью строчку с десятой прорвался пилот «Дукати» Энеа Бастианини.

Его напарник и действующий чемпион Франческо Баньяя в середине дистанции ехал вторым, но затем уступил Маркесу и Бастианини.

Незадолго до финиша в высокоскоростную аварию попали Марко Беццекки («ВР46») и Маверик Виньялес («Априлия»), претендовавшие на высокие позиции, но столкнувшиеся между собой.

Благодаря победе Мартин нарастил отрыв от Баньяи до 16 баллов.

MotoGP

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд, остров Филлипа

19 октября 2024 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 14 кругов

2. Марк Маркес («Грезини») +1,520

3. Энеа Бастианини («Дукати») +4,368

4. Франческо Баньяя («Дукати») +6,879

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +7,905

6. Франко Морбиделли («Прамак») +9,623

7. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,249

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +19,280

9. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,126

10. Лука Марини («Хонда») +21,194

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +21,379

12. Алекс Ринс («Ямаха») +21,483

13. Хоан Мир («Хонда») +23,528

14. Такааки Накагами («ЛЧР») +34,055

15. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +38,324

Сошли:

Марко Беццекки («ВР46»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Педро Акоста («Гасгас»)

Джек Миллер («КТМ»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 404 очка

2. Франческо Баньяя – 388

3. Марк Маркес – 320

4. Энеа Бастианини – 320

5. Брэд Биндер – 183

MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 5-й