«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне
«Феррари» завершила Гран-при США на первых двух позициях: Шарль Леклер одержал победу, следом финишировал Карлос Сайнс.
Данная пара гонщиков сделала третий дубль за «Феррари» и второй – в нынешнем сезоне. Ранее это случалось на Гран-при Бахрейна-2022 и Австралии-2024.
В 2024 году три дубля сделал «Ред Булл» и один – «Макларен».
Гран-при США-2024. Леклер выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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