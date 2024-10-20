«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне

«Феррари » завершила Гран-при США на первых двух позициях: Шарль Леклер одержал победу, следом финишировал Карлос Сайнс .

Данная пара гонщиков сделала третий дубль за «Феррари» и второй – в нынешнем сезоне. Ранее это случалось на Гран-при Бахрейна -2022 и Австралии-2024.

В 2024 году три дубля сделал «Ред Булл » и один – «Макларен».

Гран-при США-2024. Леклер выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й