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WRC. Тянак выиграл Ралли Центральной Европы после аварии Ожье и сохранил шансы на титул, Грязин – лучший в WRC2

Чемпион мира 2019 года Отт Тянак, выступающий за «Хендэ», одержал победу на Ралли Центральной Европы благодаря тому, что гонщик «Тойоты» Себастьян Ожье попал в аварию на предпоследнем этапе.

Вторым стал еще один пилот «Тойоты» Элфин Эванс, третьим – лидер сезона Тьерри Невилль («Хендэ»).

Невилль не смог досрочно оформить титул – судьба чемпионства решится на заключительном этапе в Японии, который пройдет 21-24 ноября.

Тянак отстает от Невилля на 25 очков (200 против 225). На третьем месте в личном зачете располагается Эванс (185), на четвертом – Ожье (166). В зачете производителей «Хендэ» опережает «Тойоту» на 15 баллов (526 против 511).

В категории WRC2 победу в гонке одержал Николай Грязин за рулем «Ситроена».

Аутсайдер «Ф-1» из США усилился «Тойотой»! Суперзавод возвращается в Гран-при со всей мощью?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт чемпионата мира по ралли
результаты
чемпионат мира по ралли
logoСитроен
Себастьян Ожье
Хендэ
Отт Тянак
Тьерри Невилль
Элфин Эванс
Тойота WRC
Николай Грязин
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