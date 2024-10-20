Расселл разбил болид в конце квалификации к Гран-при США
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал в серьезную аварию на заключительных секундах квалификации к Гран-при США.
Расселл врезался в барьеры в 19-м повороте.
На третьем секторе вывесили желтые флаги, что не позволило соперникам улучшить время. Джордж завершил сессию на шестой строчке.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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