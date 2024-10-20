Расселл разбил болид в конце квалификации к Гран-при США

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл попал в серьезную аварию на заключительных секундах квалификации к Гран-при США .

Расселл врезался в барьеры в 19-м повороте.

На третьем секторе вывесили желтые флаги, что не позволило соперникам улучшить время. Джордж завершил сессию на шестой строчке.

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