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MotoGP. Гран-при Австралии. Марк Маркес выиграл гонку в борьбе с Мартином, Баньяя – 3-й

Пилот «Грезини» Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на острове Филлипа.

Испанец начал заезд вторым и потерял несколько позиций на старте из-за пленки визора, попавшей под колесо. Позже Маркес отыгрался, а на заключительных кругах несколько раз обменивался позициями с обладателем поула – гонщиком «Прамака» Хорхе Мартином. Лидер сезона в итоге остался вторым, третье место занял действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати».

Победа стала для Марка третьей в нынешнем сезоне. Мартину удалось увеличить отрыв от Баньяи в чемпионате.

Гонщика «Гасгас» Педро Акосту не допустили до заезда врачи после падения в спринте.

MotoGP

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд, остров Филлипа

20 октября 2024 года

Гонка

1. Марк Маркес («Грезини») – 27 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,997

3. Франческо Баньяя («Дукати») +10,100

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +12,997

5. Энеа Бастианини («Дукати») +13,310

6. Франко Морбиделли («Прамак») +15,434

7. Брэд Биндер («КТМ») +15,450

8. Маверик Виньялес («Априлия») +16,636

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,757

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус»)19,345

11. Джек Миллер («КТМ») +19,932

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +20,295

13. Алекс Ринс («Ямаха») +22,210

14. Лука Марини («Хонда») +24,239

15. Алекс Маркес («Грезини») +24,591

16. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,499

17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +30,533

18. Такааки Накагами («ЛЧР») +30,765

19. Марко Беццекки («ВР46») +45,393

Сошли:

Хоан Мир («Хонда»)

Лоренцо Савадори («Трэкхаус»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 424 очка

2. Франческо Баньяя – 404

3. Марк Маркес – 345

4. Энеа Бастианини – 331

5. Брэд Биндер – 192

MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя – 4-й, 7 гонщиков сошли

MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
Гран-при Австралии MotoGP
ЛЧР
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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