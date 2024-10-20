MotoGP. Гран-при Австралии. Марк Маркес выиграл гонку в борьбе с Мартином, Баньяя – 3-й

Пилот «Грезини» Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на острове Филлипа.

Испанец начал заезд вторым и потерял несколько позиций на старте из-за пленки визора, попавшей под колесо. Позже Маркес отыгрался, а на заключительных кругах несколько раз обменивался позициями с обладателем поула – гонщиком «Прамака» Хорхе Мартином. Лидер сезона в итоге остался вторым, третье место занял действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати».

Победа стала для Марка третьей в нынешнем сезоне. Мартину удалось увеличить отрыв от Баньяи в чемпионате.

Гонщика «Гасгас» Педро Акосту не допустили до заезда врачи после падения в спринте.

MotoGP

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд, остров Филлипа

20 октября 2024 года

Гонка

1. Марк Маркес («Грезини») – 27 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,997

3. Франческо Баньяя («Дукати») +10,100

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +12,997

5. Энеа Бастианини («Дукати») +13,310

6. Франко Морбиделли («Прамак») +15,434

7. Брэд Биндер («КТМ») +15,450

8. Маверик Виньялес («Априлия») +16,636

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,757

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус»)19,345

11. Джек Миллер («КТМ») +19,932

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +20,295

13. Алекс Ринс («Ямаха») +22,210

14. Лука Марини («Хонда») +24,239

15. Алекс Маркес («Грезини») +24,591

16. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,499

17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +30,533

18. Такааки Накагами («ЛЧР») +30,765

19. Марко Беццекки («ВР46») +45,393

Сошли:

Хоан Мир («Хонда»)

Лоренцо Савадори («Трэкхаус»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 424 очка

2. Франческо Баньяя – 404

3. Марк Маркес – 345

4. Энеа Бастианини – 331

5. Брэд Биндер – 192

MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя – 4-й, 7 гонщиков сошли

MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 5-й