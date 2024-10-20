MotoGP. Гран-при Австралии. Марк Маркес выиграл гонку в борьбе с Мартином, Баньяя – 3-й
Пилот «Грезини» Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на острове Филлипа.
Испанец начал заезд вторым и потерял несколько позиций на старте из-за пленки визора, попавшей под колесо. Позже Маркес отыгрался, а на заключительных кругах несколько раз обменивался позициями с обладателем поула – гонщиком «Прамака» Хорхе Мартином. Лидер сезона в итоге остался вторым, третье место занял действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати».
Победа стала для Марка третьей в нынешнем сезоне. Мартину удалось увеличить отрыв от Баньяи в чемпионате.
Гонщика «Гасгас» Педро Акосту не допустили до заезда врачи после падения в спринте.
Гран-при Австралии
Филлип-Айленд, остров Филлипа
20 октября 2024 года
Гонка
1. Марк Маркес («Грезини») – 27 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,997
3. Франческо Баньяя («Дукати») +10,100
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +12,997
5. Энеа Бастианини («Дукати») +13,310
6. Франко Морбиделли («Прамак») +15,434
7. Брэд Биндер («КТМ») +15,450
8. Маверик Виньялес («Априлия») +16,636
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,757
10. Рауль Фернандес («Трэкхаус»)19,345
11. Джек Миллер («КТМ») +19,932
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +20,295
13. Алекс Ринс («Ямаха») +22,210
14. Лука Марини («Хонда») +24,239
15. Алекс Маркес («Грезини») +24,591
16. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,499
17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +30,533
18. Такааки Накагами («ЛЧР») +30,765
19. Марко Беццекки («ВР46») +45,393
Сошли:
Хоан Мир («Хонда»)
Лоренцо Савадори («Трэкхаус»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 424 очка
2. Франческо Баньяя – 404
3. Марк Маркес – 345
4. Энеа Бастианини – 331
5. Брэд Биндер – 192
MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя – 4-й, 7 гонщиков сошли
MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 5-й
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