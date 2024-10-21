Ландо Норрис: «Ферстаппен тоже выехал за пределы трассы. Но правила составляю не я, так что…»
Норрис высказался об инциденте с Ферстаппеном в США.
Пилот «Макларена» ответил на вопрос, следовали ли ему вернуть позицию Максу Ферстаппену, чтобы избежать штрафа за обгон за пределами трассы.
«Это нельзя узнать. Они [судьи], очевидно, не могут сделать вердикт в течение нескольких кругов, так что это явно непростое решение – иначе бы его приняли чуть раньше.
Я старался. Он [Макс] тоже выехал за пределы трассы. Если он выезжает за границы трассы, то очевидно, что он перестарался и тоже получил преимущество. Но правила составляю не я, так что…»
Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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