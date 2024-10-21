Ландо Норрис: «Ферстаппен тоже выехал за пределы трассы. Но правила составляю не я, так что…»

Норрис высказался об инциденте с Ферстаппеном в США.

Пилот «Макларена » ответил на вопрос, следовали ли ему вернуть позицию Максу Ферстаппену , чтобы избежать штрафа за обгон за пределами трассы.

«Это нельзя узнать. Они [судьи], очевидно, не могут сделать вердикт в течение нескольких кругов, так что это явно непростое решение – иначе бы его приняли чуть раньше.

Я старался. Он [Макс] тоже выехал за пределы трассы. Если он выезжает за границы трассы, то очевидно, что он перестарался и тоже получил преимущество. Но правила составляю не я, так что…»

Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!