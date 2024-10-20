Хэмилтон сошел после вылета в гравий и вызвал машину безопасности на Гран-при США
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил Гран-при США на втором круге.
Британец стартовал 17-м и отыграл несколько позиций, но затем развернулся в 19-м повороте и оказался в гравийной ловушке, из которой не смог выбраться.
На трассу выехала машина безопасности.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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