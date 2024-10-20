Хэмилтон сошел после вылета в гравий и вызвал машину безопасности на Гран-при США

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон завершил Гран-при США на втором круге.

Британец стартовал 17-м и отыграл несколько позиций, но затем развернулся в 19-м повороте и оказался в гравийной ловушке, из которой не смог выбраться.

На трассу выехала машина безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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