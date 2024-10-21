«Предвзятое принятие решений. Не удивлен». Тото Вольфф о судействе инцидентов с Расселлом, Норрисом и Ферстаппеном

Вольфф назвал «предвзятым» судейство в «Ф-1» в Остине.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил штраф за выдавливание соперника из «Заубера » Валттери Боттаса , а гонщик «Макларена » Ландо Норрис – за обгон представителя «Ред Булл » Макса Ферстаппена за пределами трассы на Гран-при США.

Расселл с нескрываемым удивлением воспринял штраф, воскликнув: «Что?!»

После этого исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил своему пилоту по радио:

«Настоящая шутка, Джордж, с этим штрафом. Настоящая шутка».

В конце гонки Расселл спросил у мостика, получил ли штраф Ферстаппен за инцидент на старте гонки – чемпион выдавил Норриса.

«Нет, он не получил штраф. И в конце Ландо наказали за то, что его выдавили, и он обогнал по внешней. Думаю, это немного предвзятое принятие решений, но, знаешь, я не удивлен», – ответил Вольфф.

Норрис получил 5-секундный штраф и опустился на 4-е место на финише Гран-при США

Ландо Норрис: «Ферстаппен тоже выехал за пределы трассы. Но правила составляю не я, так что…»