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Стюарды о штрафе: «Норрис не поравнялся с Ферстаппеном на апексе и потерял «право» на поворот»

ФИА объяснила штраф Норриса за обгон Ферстаппена.

Стюарды ФИА выпустили сообщение, в котором обосновали решение выписать пилоту «Макларена» Ландо Норрису пятисекундный штраф за обгон соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы.

Инцидент произошел незадолго до финиша Гран-при США. Норрис из-за штрафа лишился подиума, Ферстаппен поднялся на третью строчку.

«Машина №4 (Норрис) обгоняла машину №1 (Ферстаппен) по внешней, но не поравнялась с машиной №1 на апексе. Поэтому, как гласит руководство по стандартам пилотирования, машина №4 потеряла «право» на поворот.

В соответствии с этим, поскольку машина №4 покинула трассу и вернулась на нее впереди машины №1, это считается покиданием пределов трека с получением длящегося преимущества.

Выписан пятисекундный, а не десятисекундный штраф, рекомендованный стандартами, потому что пилот машины №4, решившись на обгонный маневр, имел мало альтернатив покиданию пределов трека из-за близости машины №1, которая также покинула трассу.

Учитывая вышесказанное, мы определяем, что это не будет учитываться в «страйках» по нарушениям пределов трассы для машины №4», – говорится в сообщении.

Норрис получил 5-секундный штраф и опустился на 4-е место на финише Гран-при США

Ландо Норрис: «Ферстаппен защищается, выходя за границы трека. Он обгоняет за его пределами. Но я не собираюсь жаловаться»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при США
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регламент
logoМакс Ферстаппен
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