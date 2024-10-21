Стюарды о штрафе: «Норрис не поравнялся с Ферстаппеном на апексе и потерял «право» на поворот»
Стюарды ФИА выпустили сообщение, в котором обосновали решение выписать пилоту «Макларена» Ландо Норрису пятисекундный штраф за обгон соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы.
Инцидент произошел незадолго до финиша Гран-при США. Норрис из-за штрафа лишился подиума, Ферстаппен поднялся на третью строчку.
«Машина №4 (Норрис) обгоняла машину №1 (Ферстаппен) по внешней, но не поравнялась с машиной №1 на апексе. Поэтому, как гласит руководство по стандартам пилотирования, машина №4 потеряла «право» на поворот.
В соответствии с этим, поскольку машина №4 покинула трассу и вернулась на нее впереди машины №1, это считается покиданием пределов трека с получением длящегося преимущества.
Выписан пятисекундный, а не десятисекундный штраф, рекомендованный стандартами, потому что пилот машины №4, решившись на обгонный маневр, имел мало альтернатив покиданию пределов трека из-за близости машины №1, которая также покинула трассу.
Учитывая вышесказанное, мы определяем, что это не будет учитываться в «страйках» по нарушениям пределов трассы для машины №4», – говорится в сообщении.
Норрис получил 5-секундный штраф и опустился на 4-е место на финише Гран-при США
Ландо Норрис: «Ферстаппен защищается, выходя за границы трека. Он обгоняет за его пределами. Но я не собираюсь жаловаться»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий