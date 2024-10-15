  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дженсон Баттон: «Ферстаппен понял, что больше не одержит ни одной победы в 2024 году»
3

Дженсон Баттон: «Ферстаппен понял, что больше не одержит ни одной победы в 2024 году»

Баттон рассказал о настрое Ферстаппена перед финальным отрезком сезона.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен смирился с тем, что больше не поднимется на высшую ступень подиума в 2024 году, заявил чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон.

Британец также ответил на вопрос, может ли гонщик «Макларена» Ландо Норрис обыграть Ферстаппена в борьбе за титул.

«Да, думаю, может.

Когда тебя кто-то догоняет, это тяжело. Макс – крепкий орешек. Не думаю, что давление сказывается на нем так же, как на большинстве других пилотов, однако это трудная ситуация.

Он понял, насколько я слышал, что больше не одержит ни одной победы в этом году. Фактически он просто будет собирать очки. Однако порой, когда оказываешь на себя такое давление, попасть на подиум даже тяжелее.

Ничего еще не решено. У Макса хорошее положение, но давление высокое», – заявил Баттон в подкасте Sky Sports F1.

Мартин Брандл: «Ферстаппен будет не доезжать до титула, а атаковать. Макс может одержать одну-две победы»

Гельмут Марко: «Ред Булл» предполагает, что шанс на Кубок конструкторов появится, удастся перевернуть ситуацию»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакларен
logoДженсон Баттон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ауди» может продать «Заубер» Катару. Компания ищет способ избавиться от команды «Ф-1» (Джо Сейвард)
654 минуты назад
«Не считаю бен Сулайема расистом». Гюнтер Штайнер о сравнении гонщиков с рэперами
сегодня, 16:33
«Макларен» представил «хромовую» ливрею для Гран-при США
7сегодня, 15:12Фото
Гюнтер Штайнер: «Хорнеру надо дать шанс, он не отупел за один день. «Ред Булл» не последний – третий-четвертый по скорости»
2сегодня, 14:27
Мартин Брандл: «Ферстаппен будет не доезжать до титула, а атаковать. Макс может одержать одну-две победы»
1сегодня, 13:37
«Альпин» посвятила Индиане Джонсу ливрею для Гран-при США
6сегодня, 12:15Фото
Лиам Лоусон: «Хорнер дал слово год назад, что у меня будет место в «Ф-1» в 2024-м»
3сегодня, 10:55
«Хаас» представил ливрею с орлом для Гран-при США
7сегодня, 10:21Фото
Макс Ферстаппен: «Не думаю о вариантах в других командах на 2026-й – пока хватает поводов для беспокойства»
сегодня, 09:59
Джеймс Воулз: «Сарджент способен стать чемпионом многих серий, он в топ-20 гонщиков в автоспорте»
10сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15