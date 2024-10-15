Дженсон Баттон: «Ферстаппен понял, что больше не одержит ни одной победы в 2024 году»

Баттон рассказал о настрое Ферстаппена перед финальным отрезком сезона.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен смирился с тем, что больше не поднимется на высшую ступень подиума в 2024 году, заявил чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон .

Британец также ответил на вопрос, может ли гонщик «Макларена » Ландо Норрис обыграть Ферстаппена в борьбе за титул.

«Да, думаю, может.

Когда тебя кто-то догоняет, это тяжело. Макс – крепкий орешек. Не думаю, что давление сказывается на нем так же, как на большинстве других пилотов, однако это трудная ситуация.

Он понял, насколько я слышал, что больше не одержит ни одной победы в этом году. Фактически он просто будет собирать очки. Однако порой, когда оказываешь на себя такое давление, попасть на подиум даже тяжелее.

Ничего еще не решено. У Макса хорошее положение, но давление высокое», – заявил Баттон в подкасте Sky Sports F1.

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