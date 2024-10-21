Леклер одержал 8-ю победу в «Ф-1» и 3-ю в сезоне
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал сильнейшим по итогам Гран-при США.
Победа стала для монегаска третьей в 2024 году. Ранее Леклер выиграл домашние гонки для себя и команды – Гран-при Монако и Италии.
Всего на счету Шарля восемь первых мест в «Формуле-1» – Леклер сравнялся с Даниэлем Риккардо по данному показателю.
«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне
Гран-при США-2024. Леклер выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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