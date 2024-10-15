«Хаас» представил ливрею с орлом для Гран-при США

«Хаас» использует особую расцветку на домашнем этапе в Остине.

На Гран-при США команда добавила звезды и орла на ливрею.

«Сделано в Америке 🦅🇺🇸», – написал коллектив в соцсетях.

«Тойота» стала техническим партнером «Хааса»

Фото: соцсети команды «Хаас» , соцсети «Формулы-1»