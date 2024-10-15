«Ауди» может продать «Заубер» Катару. Компания ищет способ избавиться от команды «Ф-1» (Джо Сейвард)

«Ауди» готова продать «Заубер», сообщил Сейвард.

Журналист Джо Сейвард утверждает, что «Ауди» была бы рада избавиться от команды «Формулы-1» «Заубер » (с сезона-2026 должна стать заводским коллективом «Ауди»).

«Давно было понятно, что проект «Ауди» в «Ф-1» пользуется популярностью не у всех (кто-то может сказать, что ни у кого) в группе «Фольксваген» – и ситуация обострилась с тех пор, как обе компании стали испытывать трудности из-за падения продаж в Китае.

Часто забывают, что правительство Катара владеет 17 процентами акций с правом голоса в «Фольксвагене». Это третий в данном плане акционер после семьи Порше (53,3 процента) и Нижней Саксонии (20 процентов).

Одним из решений стала бы продажа команды «Ф-1» Катару, но сохранение брендинга «Ауди», чтобы не потерять лицо, хотя, разумеется, «Ауди» хочет максимально компенсировать вложения в «Ф-1».

«Ауди» осталась с активом, который толком ей не нужен и ищет решение, которое не будет выглядеть плохо. Катар может стать ответом», – написал Сейвард в своем блоге.

Также инсайдер допустил продажу «Альпин»:

«[Глава группы «Рено»] Лука де Мео сказал недавно, что «Альпин » не продается – и теперь я решил ему поверить. Пожалуй, это правда в том смысле, что команду нельзя купить СЕГОДНЯ, однако я слышал, что это из-за контракта с Флавио Бриаторе , где указана конкретная дата, после которой коллектив можно продать (мои шпионы говорят, что это конец 2026 года) – и тогда он будет продан тому, кто предложит больше.

Бриаторе хочет улучшить результаты, снести расходы, а награда его ждет не на небесах (сомнительно, что он доберется…), а скорее в том, что он получит долю, а «Рено » – остальное».

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