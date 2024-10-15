  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Ауди» может продать «Заубер» Катару. Компания ищет способ избавиться от команды «Ф-1» (Джо Сейвард)
6

«Ауди» может продать «Заубер» Катару. Компания ищет способ избавиться от команды «Ф-1» (Джо Сейвард)

«Ауди» готова продать «Заубер», сообщил Сейвард.

Журналист Джо Сейвард утверждает, что «Ауди» была бы рада избавиться от команды «Формулы-1» «Заубер» (с сезона-2026 должна стать заводским коллективом «Ауди»).

«Давно было понятно, что проект «Ауди» в «Ф-1» пользуется популярностью не у всех (кто-то может сказать, что ни у кого) в группе «Фольксваген» – и ситуация обострилась с тех пор, как обе компании стали испытывать трудности из-за падения продаж в Китае.

Часто забывают, что правительство Катара владеет 17 процентами акций с правом голоса в «Фольксвагене». Это третий в данном плане акционер после семьи Порше (53,3 процента) и Нижней Саксонии (20 процентов).

Одним из решений стала бы продажа команды «Ф-1» Катару, но сохранение брендинга «Ауди», чтобы не потерять лицо, хотя, разумеется, «Ауди» хочет максимально компенсировать вложения в «Ф-1».

«Ауди» осталась с активом, который толком ей не нужен и ищет решение, которое не будет выглядеть плохо. Катар может стать ответом», – написал Сейвард в своем блоге.

Также инсайдер допустил продажу «Альпин»:

«[Глава группы «Рено»] Лука де Мео сказал недавно, что «Альпин» не продается – и теперь я решил ему поверить. Пожалуй, это правда в том смысле, что команду нельзя купить СЕГОДНЯ, однако я слышал, что это из-за контракта с Флавио Бриаторе, где указана конкретная дата, после которой коллектив можно продать (мои шпионы говорят, что это конец 2026 года) – и тогда он будет продан тому, кто предложит больше.

Бриаторе хочет улучшить результаты, снести расходы, а награда его ждет не на небесах (сомнительно, что он доберется…), а скорее в том, что он получит долю, а «Рено» – остальное».

Кому принадлежат команды «Ф-1»? Новая продажа части «Астон Мартин» по супероценке, бонус-пакет для гения-инженера

Маттиа Бинотто: «Ауди» ожидает борьбу среди лидеров в 2030-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Джо Сейварда
logoФлавио Бриаторе
logoЗаубер
бизнес
logoАуди
logoФормула-1
Джо Сейвард
logoРено
logoАльпин
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дженсон Баттон: «Ферстаппен понял, что больше не одержит ни одной победы в 2024 году»
3сегодня, 17:13
«Не считаю бен Сулайема расистом». Гюнтер Штайнер о сравнении гонщиков с рэперами
сегодня, 16:33
«Макларен» представил «хромовую» ливрею для Гран-при США
7сегодня, 15:12Фото
Гюнтер Штайнер: «Хорнеру надо дать шанс, он не отупел за один день. «Ред Булл» не последний – третий-четвертый по скорости»
2сегодня, 14:27
Мартин Брандл: «Ферстаппен будет не доезжать до титула, а атаковать. Макс может одержать одну-две победы»
1сегодня, 13:37
«Альпин» посвятила Индиане Джонсу ливрею для Гран-при США
6сегодня, 12:15Фото
Лиам Лоусон: «Хорнер дал слово год назад, что у меня будет место в «Ф-1» в 2024-м»
3сегодня, 10:55
«Хаас» представил ливрею с орлом для Гран-при США
7сегодня, 10:21Фото
Макс Ферстаппен: «Не думаю о вариантах в других командах на 2026-й – пока хватает поводов для беспокойства»
сегодня, 09:59
Джеймс Воулз: «Сарджент способен стать чемпионом многих серий, он в топ-20 гонщиков в автоспорте»
10сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15