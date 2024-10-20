Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при США
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 354 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») – 297
3. Шарль Леклер («Феррари») – 275
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 247
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 215
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 177
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 167
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 150
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 62
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 29
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
12. Юки Цунода («РБ») – 22
13. Алекс Албон («Уильямс») – 12
14. Даниэль Риккардо («РБ») – 12
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8
16. Пьер Гасли («Альпин») – 8
17. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
18. Франко Колапинто («Уильямс») – 5
19. Эстебан Окон («Альпин») – 5
20. Лиам Лоусон («РБ») – 2
21. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
22. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
23. Валттери Боттас («Заубер») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 544 очка
2. «Ред Булл» – 504
3. «Феррари» – 496
4. «Мерседес» – 344
5. «Астон Мартин» – 86
6. «Хаас» – 38
7. «РБ» – 36
8. «Уильямс» – 17
9. «Альпин» – 13
10. «Заубер» – 0
Гран-при США-2024. Леклер выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й
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