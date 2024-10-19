ФИА о спорном устройстве «Ред Булл»: «Дело закрыто. Не хотим проверять людей на детекторе лжи»

В ФИА закрыли вопрос о спорном механизме «Ред Булл» .

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что в федерации больше не рассматривают дело об устройстве «Ред Булл» по регулировке дорожного просвета путем изменения положения пластины под днищем (T-tray).

Ранее команда продемонстрировала принцип работы механизма комиссарам ФИА.

«Если честно, то могу ли я заявить с полной уверенностью, что ничего необычного не происходило? Нет. Могу ли я сказать, что дело закрыто? Да, абсолютно.

В целом доказать задним числом, что точно происходило, сложно. Мы не думаем, что можем изучить происходившее на протяжении двух лет. Обычно, когда мы решаем обострить дело и обратиться к стюардам, суду или куда-либо еще, мы хотим иметь в наличии весомые показания – а не основываться на слухах и спекуляциях.

Сама конструкция не является нелегальной. Мы считаем, что правильнее сказать: «Что ж, хорошо, нужна некая определенность, чтобы гарантировать отсутствие регулярных проблем». Также нужно вовремя провести черту и сказать, что есть определенные моменты, в рамках которых мы не можем вдаваться в детали.

Людям дозволено проверять компоненты болида – все зависит от того, насколько это просто. Если приходится демонтировать весь кузов и заниматься 50 делами, то, очевидно, что это все будет видно на камере. Но я сомневаюсь, что реалистично проверить по камерам или виртуальным изображениям нечто простое и быстро работающее, как это устройство».

Кроме того, представитель ФИА подчеркнул, что федерация не намерена искать потенциальных распространителей информации или беседовать с персоналом «Ред Булл».

«Всегда нужно учитывать то, что мы работаем с людьми. Мы работаем с людьми с привязанностями – старыми и новыми. Нужно быть осторожным из-за риска обострить ситуацию.

Мы не хотим проверять людей на детекторе лжи и проводить допросы под ярким светом – или что-то в этом духе. Мы не хотим заниматься подобным.

Очевидно, в прошлом я работал в командах [в «Бенеттоне», «Макларене» и «Феррари»], весьма много, и я нанимал людей из других коллективов. Думаю, основываясь на своем опыте, здесь [в командах] есть тенденция постоянно говорить о том, как много приходится делать. И порой такие высказывания нужно интерпретировать очень, очень аккуратно. Нельзя обострять ситуацию, основываясь на нескольких комментариях подобного рода», – сказал Томбасис.

ФИА не может доказать, что «Ред Булл» получил преимущество благодаря спорному устройству: «Речь о паре миллиметров потенциально»