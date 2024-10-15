«Макларен» представил «хромовую» ливрею для Гран-при США
«Макларен» проведет этап «Формулы-1» в Остине в особых цветах.
Перед Гран-при США британцы показали «хромовую» ливрею, отсылающую к машине конца 2000-х.
Схожую расцветку «Макларен» использовал на Гран-при Великобритании-2023.
Норрис продавил возвращение чемпионской расцветки «Макларена». Она мало похожа на первый болид Хэмилтона
Опубликовал: Михаил Ширяев
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