Фото
0

«Макларен» представил «хромовую» ливрею для Гран-при США

«Макларен» проведет этап «Формулы-1» в Остине в особых цветах.

Перед Гран-при США британцы показали «хромовую» ливрею, отсылающую к машине конца 2000-х.

Схожую расцветку «Макларен» использовал на Гран-при Великобритании-2023.

Норрис продавил возвращение чемпионской расцветки «Макларена». Она мало похожа на первый болид Хэмилтона

Фото: сайт команды «Макларен»; соцсети команды «Макларен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при США
Гран-при Великобритании
logoМакларен
logoФормула-1
logoстиль
ливреи
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Хорнеру надо дать шанс, он не отупел за один день. «Ред Булл» не последний – третий-четвертый по скорости»
256 минут назад
Мартин Брандл: «Ферстаппен будет не доезжать до титула, а атаковать. Макс может одержать одну-две победы»
сегодня, 13:37
«Альпин» посвятила Индиане Джонсу ливрею для Гран-при США
4сегодня, 12:15Фото
Лиам Лоусон: «Хорнер дал слово год назад, что у меня будет место в «Ф-1» в 2024-м»
3сегодня, 10:55
«Хаас» представил ливрею с орлом для Гран-при США
7сегодня, 10:21Фото
Макс Ферстаппен: «Не думаю о вариантах в других командах на 2026-й – пока хватает поводов для беспокойства»
сегодня, 09:59
Джеймс Воулз: «Сарджент способен стать чемпионом многих серий, он в топ-20 гонщиков в автоспорте»
7сегодня, 08:58
Энтони Хопкинс снимется в байопике про братьев Мазерати
1сегодня, 08:52Кино
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
4сегодня, 08:10
Союз «Тойоты» и «Хааса», Бинотто не взял бы Хэмилтона в «Феррари», Мик Шумахер претендует на место в «Ауди», Цунода – в «Ред Булл» и другие новости «Ф-1» за неделю
вчера, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15