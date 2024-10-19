Макс Ферстаппен: «Риккардо заслуживал того, чтобы «Формула-1» лучше с ним попрощалась»

Ферстаппен выразил недоумение тем, как в «Ред Булл » расстались с Риккардо.

Бывший пилот «Формулы-1» провел на Гран-при Сингапура свой последний этап, после чего уступил место в «РБ» Лиаму Лоусону.

При этом в «Ред Булл» и «РБ» никак не попрощались с Риккардо непосредственно на автодроме, а официальное заявление последовало лишь через несколько дней после Гран-при.

«Ну да, это было вполне очевидно и для меня, и для Даниэля, что в Сингапуре была его последняя гонка «Формулы-1». И да, со своей стороны мне кажется, что все это можно было бы устроить немного иначе.

В том числе для Даниэля , ведь он и сам обо всем знал, но при этом не имел права открыто об этом говорить. Это немного досадная ситуация.

Даниэль многое сделал для «Формулы-1», он выигрывал гонки, у него в карьере были просто невероятные выступления. Так что да, я считаю, что он заслуживал того, чтобы с ним лучше попрощались», – рассказал Ферстаппен .

Наследие Риккардо в «Ф-1» грандиозно – великий буст доходов. Его еще предстоит осознать