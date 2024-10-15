«Альпин» посвятила Индиане Джонсу ливрею для Гран-при США

«Альпин » представила особую расцветку для этапа «Формулы-1» в Остине.

На Гран-при США французская команда выступит в ливрее, посвященной знаменитому персонажу фильмов, книг и игр Индиане Джонсу.

Новинка приурочена к выходу компьютерной игры Indiana Jones and the Great Circle, релиз которой замечен на 9 декабря.

«Хаас» представил ливрею с орлом для Гран-при США

Фото: команда «Альпин»