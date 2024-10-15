«Альпин» посвятила Индиане Джонсу ливрею для Гран-при США
«Альпин» представила особую расцветку для этапа «Формулы-1» в Остине.
На Гран-при США французская команда выступит в ливрее, посвященной знаменитому персонажу фильмов, книг и игр Индиане Джонсу.
Новинка приурочена к выходу компьютерной игры Indiana Jones and the Great Circle, релиз которой замечен на 9 декабря.
«Хаас» представил ливрею с орлом для Гран-при США
Фото: команда «Альпин»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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