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Хэмилтон провел худшую квалификацию с 2017 года, показав 19-е время

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 19-е время в квалификации к Гран-при США.

В последний раз семикратный чемпион «Формулы-1» квалифицировался в двойке худших на Гран-при Бразилии-2017, когда попал в аварию на круге выезда.

Хэмилтон должен отыграть одну позицию на решетке из-за моторного штрафа гонщика «РБ» Лиама Лоусона и стартовать 18-м.

Квала «Ф-1» в США – шанс Норриса на реванш, Ферстаппен в топе

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при США
Гран-при Бразилии
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoЛиам Лоусон
logoРБ
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