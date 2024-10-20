Хэмилтон провел худшую квалификацию с 2017 года, показав 19-е время

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон показал 19-е время в квалификации к Гран-при США .

В последний раз семикратный чемпион «Формулы-1» квалифицировался в двойке худших на Гран-при Бразилии -2017, когда попал в аварию на круге выезда.

Хэмилтон должен отыграть одну позицию на решетке из-за моторного штрафа гонщика «РБ» Лиама Лоусона и стартовать 18-м.

Квала «Ф-1» в США – шанс Норриса на реванш, Ферстаппен в топе