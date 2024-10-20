Хэмилтон провел худшую квалификацию с 2017 года, показав 19-е время
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 19-е время в квалификации к Гран-при США.
В последний раз семикратный чемпион «Формулы-1» квалифицировался в двойке худших на Гран-при Бразилии-2017, когда попал в аварию на круге выезда.
Хэмилтон должен отыграть одну позицию на решетке из-за моторного штрафа гонщика «РБ» Лиама Лоусона и стартовать 18-м.
Квала «Ф-1» в США – шанс Норриса на реванш, Ферстаппен в топе
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости