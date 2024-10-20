Фернандо Алонсо о Лоусоне, которого назвал «идиотом»: «Не лучший способ проявить себя, но на кону его карьера, не моя»

Алонсо остался крайне недоволен маневрами Лоусона в спринте в Остине.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо назвал «идиотом» соперника из «РБ» Лиама Лоусона во время спринта на Гран-при США.

В борьбе вне очковой зоны Лиам агрессивно оборонялся от Фернандо, в результате чего оба потеряли позиции. Лоусон финишировал 16-м, Алонсо – 18-м.

Позже двукратный чемпион «Формулы-1» подробнее высказался о молодом новозеландце, который считается кандидатом на место в «Ред Булл », в интервью испанским СМИ:

«Слишком много действий, пожалуй, от Лоусона, у которого есть шесть гонок, чтобы проявить себя. Не думаю, что это лучший способ, но на кону его карьера, не моя».

После финиша Алонсо и Лоусон провели эмоциональную беседу.

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