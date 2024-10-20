Фернандо Алонсо о Лоусоне, которого назвал «идиотом»: «Не лучший способ проявить себя, но на кону его карьера, не моя»
Алонсо остался крайне недоволен маневрами Лоусона в спринте в Остине.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал «идиотом» соперника из «РБ» Лиама Лоусона во время спринта на Гран-при США.
В борьбе вне очковой зоны Лиам агрессивно оборонялся от Фернандо, в результате чего оба потеряли позиции. Лоусон финишировал 16-м, Алонсо – 18-м.
Позже двукратный чемпион «Формулы-1» подробнее высказался о молодом новозеландце, который считается кандидатом на место в «Ред Булл», в интервью испанским СМИ:
«Слишком много действий, пожалуй, от Лоусона, у которого есть шесть гонок, чтобы проявить себя. Не думаю, что это лучший способ, но на кону его карьера, не моя».
После финиша Алонсо и Лоусон провели эмоциональную беседу.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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