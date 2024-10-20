  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо о Лоусоне, которого назвал «идиотом»: «Не лучший способ проявить себя, но на кону его карьера, не моя»
4

Фернандо Алонсо о Лоусоне, которого назвал «идиотом»: «Не лучший способ проявить себя, но на кону его карьера, не моя»

Алонсо остался крайне недоволен маневрами Лоусона в спринте в Остине.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал «идиотом» соперника из «РБ» Лиама Лоусона во время спринта на Гран-при США.

В борьбе вне очковой зоны Лиам агрессивно оборонялся от Фернандо, в результате чего оба потеряли позиции. Лоусон финишировал 16-м, Алонсо – 18-м.

Позже двукратный чемпион «Формулы-1» подробнее высказался о молодом новозеландце, который считается кандидатом на место в «Ред Булл», в интервью испанским СМИ:

«Слишком много действий, пожалуй, от Лоусона, у которого есть шесть гонок, чтобы проявить себя. Не думаю, что это лучший способ, но на кону его карьера, не моя».

После финиша Алонсо и Лоусон провели эмоциональную беседу.

Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен опять доминатор? Что за провал «Мерса»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при США
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
брань
logoЛиам Лоусон
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при США-2024. Онлайн квалификации
5 минут назадLive
Зак Браун об устройстве «Ред Булл»: «Мое беспокойство разделяют многие команды»
128 минут назад
Джордж Расселл: «Стоило пройти Норриса, когда была возможность. Я тогда справился не лучшим образом»
2сегодня, 20:55
Гельмут Марко: «Норрису пришлось бы труднее, если бы «Феррари» сработала как команда»
2сегодня, 20:34
ФИА о спорном устройстве «Ред Булл»: «Дело закрыто. Не хотим проверять людей на детекторе лжи»
1сегодня, 20:27
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
17сегодня, 20:15
Стюарды не нашли нарушений в действиях Норриса в конце спринта в Остине
4сегодня, 20:01
Льюис Хэмилтон: «Результат спринта сбивает с толку, у меня просто не было темпа»
сегодня, 19:52
Шарль Леклер: «В пылу момента посчитал, что Норрис смещался на торможении. Нужно еще раз посмотреть на кадры борьбы»
7сегодня, 19:32
Андреа Стелла: «Думаю, что в завтрашней гонке фаворитом будет «Феррари»
1сегодня, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15