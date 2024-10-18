«Ред Булл» модифицирует устройство для регулировки дорожного просвета к Гран-при Сан-Паулу (Autosport)

«Ред Булл» поменяет болид по требованию ФИА.

Чемпионы «Формулы-1» модифицируют болид, чтобы удовлетворить требованиям ФИА. «Ред Булл» оказался в центре нового скандала из-за устройства, регулирующего дорожный просвет путем изменения положения пластины под днищем (T-tray) из кокпита.

По информации Autosport, работа не может быть выполнена мгновенно – «Ред Булл» надеется завершить модификацию к Гран-при Сан-Паулу (1-3 ноября).

Издание отмечает, что схожие системы используют все команды, однако устройство «Ред Булл» уникально, поскольку позволяет менять положение пластины из кокпита, т.е. незаметно для сторонних наблюдателей.

ФИА не получила доказательств, что устройство использовалось «Ред Булл» между квалификациями и гонками, что запрещено регламентом. Сама команда утверждает, что устройство «недоступно, когда болид полностью собран и готов к работе».

На Гран-при США ФИА ввела новые процедуры для того, чтобы следить за потенциальными манипуляциями с дорожным просветом.

«Ред Булл» оказался командой, попавшей под подозрения в незаметном изменении дорожного просвета между квалификацией и гонкой (RN365)

«Ред Булл» признал наличие, но не использование устройства для изменения дорожного просвета