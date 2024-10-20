Зак Браун: «Мне бы хотелось, чтобы высшее руководство «Ред Булл» подписало официальную бумагу, что их устройство никогда не использовалось»

Браун хочет точно выяснить вопрос нелегальным устройством «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена » отметил, что в паддоке многие уверены в том, что команда «Ред Булл» могла менять уровень дорожного просвета на болиде в режиме закрытого парка, что является очень серьезным нарушением регламента.

В то же время уже на Гран-при США директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что считает вопрос закрытым – Федерация не может доказать, что «Ред Булл» использовал систему и получил преимущество.

ФИА предприняла меры и ужесточила процедуры, чтобы исключить нелегальное использование механизма в режиме закрытого парка.

«Мне бы хотелось, чтобы высшее руководство, бывшие и нынешние главные механики подписали официальные бумаги о том, что никогда не использовали это устройство, либо же не знали о его использовании.

Сразу несколько человек на пит-лейне [из разных команд «Формулы-1»] предполагают, что данное устройство использовалось именно подобным образом. Так что единственный способ разобраться в этом – это старая добрая дача показаний под присягой.

Лично я знаю, что если бы мне дали подписать данную бумагу и я бы знал о том, что если я не скажу правду, то последствия будут очень серьезными – я бы все рассказал», – высказался Браун.

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