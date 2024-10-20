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Зак Браун: «Мне бы хотелось, чтобы высшее руководство «Ред Булл» подписало официальную бумагу, что их устройство никогда не использовалось»

Браун хочет точно выяснить вопрос нелегальным устройством «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена» отметил, что в паддоке многие уверены в том, что команда «Ред Булл» могла менять уровень дорожного просвета на болиде в режиме закрытого парка, что является очень серьезным нарушением регламента.

В то же время уже на Гран-при США директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что считает вопрос закрытым – Федерация не может доказать, что «Ред Булл» использовал систему и получил преимущество.

ФИА предприняла меры и ужесточила процедуры, чтобы исключить нелегальное использование механизма в режиме закрытого парка.

«Мне бы хотелось, чтобы высшее руководство, бывшие и нынешние главные механики подписали официальные бумаги о том, что никогда не использовали это устройство, либо же не знали о его использовании.

Сразу несколько человек на пит-лейне [из разных команд «Формулы-1»] предполагают, что данное устройство использовалось именно подобным образом. Так что единственный способ разобраться в этом – это старая добрая дача показаний под присягой.

Лично я знаю, что если бы мне дали подписать данную бумагу и я бы знал о том, что если я не скажу правду, то последствия будут очень серьезными – я бы все рассказал», – высказался Браун.

Зак Браун об устройстве «Ред Булл»: «Мое беспокойство разделяют многие команды»

ФИА о спорном устройстве «Ред Булл»: «Дело закрыто. Не хотим проверять людей на детекторе лжи»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
техника
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