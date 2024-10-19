ФИА не может доказать, что «Ред Булл» получил преимущество благодаря спорному устройству: «Речь о паре миллиметров потенциально»

ФИА считает, что вопрос со скандальной системой «Ред Булл» закрыт.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис утверждает, что Федерация не может проверить и доказать, что «Ред Булл» успешно применял и извлек выгоду из устройства по регулировке дорожного просвета путем изменения положения пластины под днищем (T-tray).

«Думаю, мы сделали все, чтобы прекратить какие бы то ни было обвинения. Безусловно, это уже не актуальная история.

Разумеется, борьба в чемпионате плотная, и люди с большим рвением обсуждают болиды друг друга, так что мы не можем окончательно закрыть вопрос по поводу предыдущих гонок и любых инсинуаций между командами в столь конкурентной среде. Но, если говорить о данной ситуации, это неактуальная история, как мы считаем.

Речь на самом деле о паре миллиметров или чем-то таком потенциально. Речь действительно об очень маленьких величинах. Не думаю, что мы можем взять это и проверить. Кроме того, у нас нет никаких признаков, доказательств или чего-то подобного о том, что нечто неприятное происходило ранее», – заявил представитель регулятора на Гран-при США .

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