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«Ред Булл» показал ФИА принцип работы спорного устройства

«Ред Булл» объяснил ФИА, как работает скандальный механизм.

Перед Гран-при США появились новости, что одна из команд нарушала правила «закрытого парка» с помощью хитрого устройства: якобы оно незаметно изменяло дорожный просвет через регулирование положения пластины под днищем (T-tray) из кокпита.

Чуть позже в «Ред Булл» заявили, что именно они являются авторами данного механизма. Однако в команде сразу же подчеркнули, что его невозможно применить, когда болид полностью собран.

После первой практики в эфир канала Sky Sports попали кадры того, как Оле Шак – механик, ответственный за переднюю ось болида Макса Ферстаппена, – показывал комиссарам ФИА принцип работы устройства.

Шак открыл переднюю панель носа RB20, а затем воспользовался длинной магнитной отверткой – по-видимому, для регулировки клиренса.

По словам корреспондента Теда Кравица, увиденного достаточно, чтобы поверить в аргументы «Ред Булл».

«Чем дольше я наблюдаю за работой этого устройства, тем больше я начинаю искренне верить «Ред Булл», когда они говорят о невозможности его использования [в собранном болиде]. На записях с камер было бы видно это устройство и то, как закручивалась бы маленькая гайка, которая фактически и влияет на болид.

Так что теперь, когда я увидел, как это все работает, я начинаю думать, что они [«Ред Булл»] никак не смогли бы воспользоваться этим устройством в рамках «закрытого парка» так, чтобы наблюдатель ФИА не заметил этого», – отметил Кравиц.  

Зак Браун: «Ситуацию с «Ред Булл» нужно тщательно расследовать. Работа с болидом в закрытом парке – серьезное нарушение» 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Гран-при США
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