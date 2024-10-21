Андреа Стелла: «Вмешательство судей было неуместным. Но эта глава закрыта»

В «Макларене» прокомментировали инцидент между Норрисом и Ферстаппеном .

Руководитель «Макларена » назвал решение судей выписать штраф Ландо Норрису по ходу Гран-при США «неуместным». По мнению стюардов, Норрис обогнал Макса Ферстаппена за пределами трассы, что дало британцу преимущество.

«Моя точка зрения заключается в том, что вмешательство судей в эту чудесную часть автоспорта было неуместным, ведь за пределы трассы выехали оба болида. Обе машины получили преимущество.

Жаль, что так получилось, ведь это стоило нам подиума и гонки, в течение которой мы сохраняли терпение, после того как нас выдавили на первом круге, в первом повороте. Мы приняли это.

Тем не менее наша позиция предельно ясна: такого рода решения не обжалуются. Эта глава закрыта, мы готовимся к следующей гонке», – сказал Стелла .

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