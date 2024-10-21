«Феррари» в 8 очках от «Ред Булл» и 48 от «Макларена»

«Феррари» существенно приблизилась к соперникам по Кубку конструкторов на Гран-при США.

Скудерия сделала дубль усилиями Шарля Леклера и Карлоса Сайнса , а с учетом спринта набрала 55 очков.

Всего на счету итальянской команды 496 баллов – это всего на восемь меньше, чем у «Ред Булл » (504), и на 48 меньше, чем у лидеров сезона из «Макларена ».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2024

«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне