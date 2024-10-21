«Феррари» в 8 очках от «Ред Булл» и 48 от «Макларена»
«Феррари» существенно приблизилась к соперникам по Кубку конструкторов на Гран-при США.
Скудерия сделала дубль усилиями Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, а с учетом спринта набрала 55 очков.
Всего на счету итальянской команды 496 баллов – это всего на восемь меньше, чем у «Ред Булл» (504), и на 48 меньше, чем у лидеров сезона из «Макларена».
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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