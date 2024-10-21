Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа

Раунд за Максом.

«Формула-1» в 2024-м не перестает удивлять: после серии успехов «Ред Булл» и «Макларена» могучую скорость внезапно обрела «Феррари», и в заключительной части сезона Шарль Леклер по-настоящему включился в борьбу за победы.

В американском Остине пилоты Скудерии были столь быстры, что даже сделали дубль – до «быков» и второго места в Кубке конструкторов им теперь не хватает всего 9 очков! Правда, в личном зачете Леклеру нужно отыграть у лидера сезона аж 79 зачетных баллов, и пока разрыв не сократится до более вменяемых цифр, успехи монегаска будут ощущаться красивым и уникальным фоном в сражении Макса Ферстаппена и Ландо Норриса .

В Техасе между этими двумя до резни не дошло, но было жарко, а еще – спорно.

Потолкались в первом повороте

Уже на старте воскресной гонки (субботний спринт остался за Максом – он победил, а Ландо финишировал третьим и тем самым отдал конкуренту два ценных очка) их борьба колесо в колесо привела к выезду оранжевой машины за пределы трассы в первом повороте. Со стороны выглядело так, словно Ферстаппен выдавил соперника на обочину, поэтому «Макларен» тут же отправил судьям «репорт», но стюарды никак на эпизод не отреагировали. Вероятно, посчитали его типичным событием первого круга, по ходу которого глаза закрываются почти на все коллизии, за исключением карбоноломных.

Макс действительно действовал агрессивно и поздно ворвался на внутреннюю часть виража, но и Ландо допустил оплошность – слишком осторожно подбирался к повороту и поздно закрывал калитку . Так что на апексе судьи могли посчитать Ферстаппена хозяином поворота, у которого не было другого выхода, кроме как проехать с соперником аж до поребриков.

Остросюжетным событием как раз и воспользовался Леклер: соперники потеряли скорость и открыли ему дорогу к первому месту. С этого момента Шарль уверенно полетел к восьмой победе в карьере!

Сразились за подиум в конце заезда

В оставшейся части заезда у Норриса не было никаких шансов зацепиться за Ферстаппена (а тот, в свою очередь, не сдержал быструю «Феррари» Сайнса), но во время волны пит-стопов «Макларену» удалось провернуть полезный трюк с поздней заменой резины: Норрис продержался на трассе на 7 кругов дольше и потерял на этом прилично времени, но затем быстро отыграл отставание от главного конкурента.

Развязка выглядела очевидной – на чемпионской машине новый комплект «харда» работал не слишком здорово, а «Макларен» не просто подобрался вплотную к «Ред Булл» на более свежих покрышках, но и получил возможность вдоволь зарядить батарею для атакующих маневров.

Однако Ферстаппен – большой мастер сражений колесо в колесо: на каждом круге он включал накопление энергии на извилистом и необгонном первом секторе трека, а затем расходовал батарею на длинной обратной и стартовой прямых, тем самым не позволяя Норрису как следует пользоваться преимуществом DRS. Более того, на торможениях Макс занимал выгодную траекторию посередине трека, предоставляя сопернику возможность безуспешно атаковать по внешней части.

Наконец, в решающем эпизоде мощного противостояния Макс вывез Ландо за пределы трека в повороте после длинной прямой, однако гонщик «Макларена» не поднял ногу с педали газа и сумел вырваться вперед.

Если судить о духе борьбы – маневр Ферстаппена сложно назвать приличным, но обгон за пределами трека вовсе не считается легальным. И стюарды, посовещавшись, выписали Норрису штрафные 5 секунд за получение незаконного преимущества.

Этого хватило, чтобы после пересечения финишной черты третье место снова ушло к Ферстаппену.

«Макс тоже выехал за пределы трассы, – отметил после гонки Ландо. – И очевидно, что он перестарался и тоже получил преимущество. Но правила составляю не я…»

Тему правил и странного судейства затронули даже в «Мерседесе» – Джордж Расселл получил штрафные секунды за выдавливание конкурента, а после финиша узнал у босса, Тото Вольффа, наказали ли за аналогичный проступок Ферстаппена.

«Нет, он не получил штраф, – ответил Тото. – И в конце Ландо наказали за то, что его выдавили, и он обогнал по внешней. Думаю, это немного предвзятое принятие решений, но, знаешь, я не удивлен».

Из США Ферстаппен уезжает, набрав на 5 очков больше Норриса. Между пилотами «Ред Булл» и «Макларена» – 57 очков. Но впереди – 5 Гран-при, в том числе два со спринтами. Этот раунд остался за Максом, но самые острые моменты сезона еще не наступили.

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Фото: East News /AP Photo/Eric Gay