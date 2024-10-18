Норрис догоняет Ферстаппена, «Макларен» в шаге от титула – все о горячей развязке в «Ф-1»

Интрига, которую не ждали.

Фанаты Лиги чемпионов, выключившие телевизор поздним вечером 25 мая 2005 года при счете 3:0 в пользу «Милана» в том самом стамбульском финале против «Ливерпуля», пропустили один из величайших камбэков в истории спорта.

В «Формуле-1»-2024 самое время подключаться для чего-то похожего: два гола уже отыграли. Остался последний – и серия пенальти.

Впереди два «тройника»: Гран-при США (18-20 октября), Мехико (25-27 октября) и Сан-Паулу (1-3 ноября), затем этапы в Лас-Вегасе (21-23 ноября), Катаре (29 ноября – 1 декабря) и Абу-Даби (6-8 декабря).

Расклады перед Гран-при США: Норрис воскресил интригу, «Макларен» на грани эпохального достижения

В 2023 году «Ред Булл» и Макс Ферстаппен разложили соперников «Ф-1» на элементарные частицы так, как никто и никогда не делал: нидерландец и его команда одержали беспрецедентные 19 и 21 победу в 22 гонках и побили все возможные рекорды.

Сезон-2024 начался для нейтральных болельщиков еще хуже. Предсезонные тесты показали, что чемпионы мира перепридумали самый доминирующий болид в истории, умудрившись не только сохранить преимущество, но и нарастить его. «Думал, что Макс одержит 24 победы», – признавался позже исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.

В первых гонках стало понятно, что повторить прошлогоднее доминирование не выйдет, однако положение «Ред Булл» оставалось вполне безоблачным в обоих зачетах: семь побед Ферстаппена на десяти этапах, три дубля. До встречи в 2025-м!

Но уже в Майами проявились проблемы «Ред Булл» с балансом болида, а гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал первую в карьере победу. Если Ферстаппен продолжал брыкаться и выиграл еще три Гран-при, то напарник Серхио Перес перешел от стабильных подиумов к борьбе за скромные очки.

На Гран-при Австрии авария Норриса и Ферстаппена символически запустила борьбу за титул. Хотя нидерландец увеличил отрыв, именно тогда стало понятно, что в Майами «Макларен» победил не случайно.

С тех пор на счету действующего чемпиона ноль побед и три подиума (у Норриса – две и пять), разрыв сократился с 81 до 52 очков. В последний раз Ферстаппен не побеждал в восьми гонках подряд аж в 2020 году. Любопытно, что в том сезоне Макс лишь однажды не доехал до подиума, когда финишировал (и это при доминирующем «Мерседесе»), теперь же попадание в призы дается с трудом.

Болид «Макларена», наоборот, превратился из худшего в «Ф-1» на старте сезона-2023 и просто быстрого в начале 2024-го в лучший. Как все поменялось!

Впереди шесть больших гонок и три спринта (за стандартный этап можно заработать 26 баллов, за уик-энд со спринтом – 34, всего осталось разыграть 180 очков). Ферстаппен заработал 331 балл, Норрис – 279.

Перес уже восьмой в личном зачете и первым из пилотов топ-команд потерял математические шансы на титул. Остальные формально в игре, но фактически трофей разыграют Ферстаппен с Норрисом.

Неудачи второго гонщика «Ред Булл» предопределяют крайне печальную ситуацию в Кубке конструкторов. Надежда сохранить титул все меньше – «Макларен» оторвался на 41 очко, и тренд не в пользу австрийцев.

Командный титул станет для «Макларена» девятым в истории и первым после 1998 года – ни Норрис, ни Пиастри тогда еще не родились. Буквальное определение эпохального достижения.

Есть ли шансы у Норриса? А у «Ред Булл»?

Экс-руководитель «Ф-1» Берни Экклстоун и чемпион 1978 года Марио Андретти склоняются к тому, что Ферстаппен все же заберет титул, бывший глава команды «Хаас» Гюнтер Штайнер, напротив, считает, что шансов у Норриса больше – 60 на 40.

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг смело предположил, что британец способен выдать серию побед:

«Я всерьез считаю, что борьба может продлиться до самого конца. Ландо действительно может выиграть все оставшиеся гонки. Максу всегда финишировать вторым настолько трудно – почти невозможно».

Самой реалистичной кажется оценка букмекеров: примерно 58 процентов на титул Макса, 38 – на Норриса. Его напарник Оскар Пиастри, здорово прибавивший по ходу сезона, и временами гениальный Шарль Леклер из «Феррари», претендуют на чемпионство только на бумаге (один-три процента).

Чтобы судьба титула в третий раз за последние десять лет решилась на заключительном этапе сезона в Абу-Даби, Норрису достаточно отыграть 26 баллов за пять Гран-при. Более чем реалистичный исход. А в одной гонке может случиться что угодно – Ферстаппен отлично это знает по сезону-2021.

Если бы в начале года «Макларену» предложили чуть более одного шанса из трех на личный титул, британцы не поверили бы своему счастью.

А о таком положении в Кубке конструкторов нельзя было и мечтать! И эксперты, и букмекеры отдают трофей «Макларену» (вероятность – почти 85 процентов). Шансы «Ред Булл» и «Феррари» низкие, но не ничтожные – более десяти и четырех процентов. Но, скорее всего, этим командам предстоит жесткая борьба за вторую позицию – немного унизительно для недавних доминаторов.

Единственные из публичных спикеров, кто вещает о шансах «Ред Булл» – боссы команды Кристиан Хорнер и Гельмут Марко, обещающие сражаться за Кубок конструкторов до конца. Еще бы они высказывались иначе.

Фантастический сценарий, которого не будет

На Гран-при Сингапура Даниэль Риккардо, выступавший за «РБ», последним кругом своей карьеры подсобил другу и экс-напарнику Ферстаппену, отобрав бонусное очко у Норриса, после чего немедленно покинул «Ф-1».

Благодаря этому Максу достаточно финишировать вторым во всех оставшихся гонках и спринтах. Если так и выйдет, а Ландо выиграет все заезды с лучшими кругами, итог будет следующим:

Красиво, не так ли? Но вероятность того, что Норрис и Ферстаппен застолбят первые две строчки до конца сезона, столь мала, что легче поверить в чемпионство Леклера.

Пожалуй, лучшая «Ф-1» в истории с четырьмя топ-командами

Причина – сверхплотная борьба по меркам «Ф-1». Сразу четыре команды реально претендуют на победы каждый уик-энд. Традиционно таких две или даже одна, а остальные надеются либо на удобные трассы («Ред Булл» времен раннего Ферстаппена), либо на дикое везение («Макларен» и «Альпин» в 2021-м), но не навязывают борьбу стабильно, этап за этапом.

В 2024 году победителей уже семь – все пилоты «Макларена», «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» за исключением Переса, а пять гонщиков выиграли более одной гонки (Ферстаппен, Норрис, Леклер, Пиастри, Хэмилтон). Что важнее, ни одного триумфатора не назовешь случайным – каждая из четырех команд приезжает фактически на любой Гран-при с весомыми шансами на успех. Даже Перес, для которого сезон складывается катастрофически, мог попасть на высшую ступень подиума в Баку.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался однозначно: «Лучший сезон «Формулы-1» с тех пор, как я тут, о котором я только могу подумать. Четыре команды могут выиграть в любой из уик-эндов, не припомню такой конкуренции». Согласны?

Сегодня фаворит на каждом этапе – «Макларен», однако отрыв британцев несравним с тем, которым наслаждался «Ред Булл» на старте сезона. Плюс команды из Уокинга – невероятно стабильная работа болида на любых трассах, благодаря чему после того самого Гран-при Австрии оба пилота не выпадают из топ-5. Соперники даже не близки к такому достижению.

В то же время Норрис и Пиастри принесли «Макларену» лишь один дубль и три двойных подиума за весь сезон. И это сильнейшая пара пилотов в «Ф-1» даже по версии советника «Ред Булл» Гельмута Марко. В теории команда могла выиграть восемь из последних восьми Гран-при, а не четыре, но вопиющих провалов «Макларена» или гонщиков не было. Просто «Мерседес» или Леклер всегда рядом и готовы наказать за малейший стратегический просчет, неидеальный старт или борьбу Норриса и Пиастри между собой. Мог «Макларен» выиграть и меньше гонок – например, в Сингапуре «Феррари» была не медленнее, но потеряла все шансы, запоров квалификацию.

Норрису необходимо отыгрывать у Ферстаппена почти 7,5 очка каждую гонку. При победе Ландо Макса устраивает вторая позиция, при втором месте британца – уже четвертое, при третьем – и вовсе шестое. Другими словами, у действующего чемпиона есть право на ошибку, а его преследователю позарез нужны победы.

Каждая проигранная Ландо гонка резко повышает шансы Макса, но сможет ли молодой пилот стабильно находиться на вершине? Лидер «Макларена» в этом году научился включать космическую скорость на очень мощном болиде, но пилотировать без ошибок – пока нет. Очень сомнительно, что Ландо выиграет все шесть Гран-при, но столь же невероятна и ставка на стабильные вторые места Макса – нидерландец лишь трижды за последние восемь этапов добивался такого результата.

Надежда, за которую цепляется Норрис, в том, что соперники дотянутся до Ферстаппена, но не до самого Ландо. Учитывая, что машина «Ред Булл» ближе к «Мерседесу» и «Феррари», чем к «Макларену», нетрудно представить гонку, которую выиграет Норрис, а Ферстаппен окажется лишь седьмым – даже без поломок или ошибок. А это сразу 19 отыгранных баллов.

В целом расклады благоволят Максу, так что плюс-минус 60-процентный шанс на чемпионство кажется здравой оценкой – даже при явном кризисе «Ред Булл».

Но точно предсказывать, кто у кого будет отнимать очки в этой веселой куче-мале, просто невозможно. В том числе из-за запутанной ситуации с трассами.

Кто-нибудь понимает, что с трассами?

На бумаге оставшиеся шесть автодромов скорее на руку «Макларену», чем «Ред Булл». Британцы хороши везде, но, по словам руководителя Андреа Стеллы, особенно сильны на треках с высокой прижимной силой – мы убедились в этом в Испании, Венгрии, Нидерландах и Сингапуре. Все следующие трассы за исключением Лас-Вегаса – как раз со средней или высокой прижимной силой.

Почти все автодромы кочковатые (особенно этим славится Остин и Интерлагос), а «Ред Булл» традиционно плохо чувствует себя на неровностях.

Впрочем, медленный и кочковатый Сингапур с опасными поребриками должен был подойти действующим чемпионам хуже всего, но Ферстаппен довольно уверенно занял второе место и минимизировал потери. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, известный запредельным IQ, называл «Феррари» фаворитом Сингапура, но Скудерия провалилась. Про «Мерседес» ясно лишь то, что никто, включая саму команду, не понимает, какие Гран-при являются самыми удобными. В чем же дело?

Сейчас соперники настолько близки, что на первый план выходит работа пилотов, инженеров и стратегов. Мы уже не раз видели, как после пятничных тренировок расклад был одним, в квалификации – другим, в гонке – совершенно третьим. Алонсо не ошибался: «Феррари» и правда хватало темпа для победы в Сингапуре, но Скудерия сама все упустила в квалификации.

Кроме того, нынешнее поколение машин гораздо чувствительнее того, что было до 2022 года, и любые промахи с настройками делают трассу из любимой в неприятную.

«Ред Булл» готовит к Остину новое днище, «Макларен» также анонсировал некие обновления, но получится ли у австрийцев решить проблемы, изменится ли серьезно расстановка сил – большой вопрос. В США у команд будет всего одна практика для тестирования новинок, сразу после чего «Ф-1» отправится к Мексику – на уникальный автодром с разреженным воздухом, не лучшим образом подходящий для отладки – а затем в Бразилию, где пройдет еще один спринт-уик-энд с одной тренировкой. «Ред Булл» придется тяжело, если только инженеры не подготовили чудо-решение, которое удастся быстро и успешно внедрить.

Фактор Пиастри

С командной работой на Норриса все плохо. «Макларен» наконец объявил, что Пиастри будет помогать напарнику – но сомнения в этом остаются, ценные очки уже были потеряны.

С другой стороны, именно наличие сильного и амбициозного Пиастри (на контрасте с потерявшимся Пересом) максимально приближает «Макларен» к исторической победе над «Ред Булл» в Кубке конструкторов. Риккардо, предшественник Оскара, уступал Норрису еще сильнее, чем Перес Ферстаппену, и можно предположить, что с ним «Макларен» не помышлял бы о командном чемпионстве.

В последних гонках Пиастри является лучшим или одним из лучших в «Ф-1» как по очкам, так и по выступлениям, но неудачный старт сезона исключил австралийца из борьбы за чемпионство. Оскар не без помощи «Макларена» играет роль своеобразного Робина Гуда наоборот – отбирает очки у своего беститульного напарника Норриса и дарит трехкратному чемпиону Ферстаппену.

На Гран-при Венгрии Ландо отдал Оскару победу из-за приказа команды, которая попыталась компенсировать собственный просчет со стратегией. На старте той гонки Пиастри опередил Норриса, но по-настоящему агрессивно сработал против партнера по команде в Италии – в стиле Ферстаппена-2021.

При этом с самим Максом Пиастри борется не столь успешно. Когда в Нидерландах и Сингапуре Норрис привозил всему пелотону более 20 секунд, Оскар не помешал Ферстаппену финишировать вторым и минимизировать потери. Частично дело в плохих квалификациях: Пиастри с разгромным счетом уступает Норрису на одном круге, зато спокойнее действует в гонках, лучше стартует и допускает меньше просчетов.

Винить 23-летнего пилота тяжело: он сражается за свою карьеру и понимает, что от ярлыка второго номера избавиться будет сложно. Менеджер и наставник австралийца – соотечественник Марк Уэббер – знает это на собственном опыте. Уэббер был максимально близок к титулу в 2010-м, но в итоге стал де факто вторым гонщиком «Ред Булл» во время четырех чемпионств Себастьяна Феттеля.

Пиастри уже называют одним из фаворитов на титул в 2025-м, и чемпионство напарника стало бы для него худшим подарком. Так что Оскар – главный друг Ферстаппена в «Макларене», по крайней мере в этом году.

К слову, о дружбе: Ландо и Макс давно приятельствуют и часто летают на гонки и домой в Монако вместе (но не после аварии в Австрии). По словам британца, жалеть товарища он не собирается:

«Как только надеваю шлем, я всех ненавижу. Это не меняется. Многие считают так: если вы друзья, то боретесь слишком мягко на трассе. Полагаю, все как раз наоборот».

Но приятнее ли ситуация у Ферстаппена? Давно позади сезон-2021, когда Перес пусть редко, но эффектно помогал напарнику. В этом году сложно вспомнить ситуации, когда Серхио мог бы отобрать очки у Норриса и хоть как-то повлиять на борьбу за титул. Про вклад мексиканца в командном зачете лучше не упоминать вовсе.

Вот что на самом деле решит судьбу чемпионства

Все умозрительные конструкции, которые болельщики выстроили за долгие недели без гонок, очень хрупкие. «Ф-1» затихла без громких аварий и поломок, машина безопасности исчезла на рекордно долгий срок – но рано или поздно вернется.

Один сход Ферстаппена при успехе Норриса – и британец резко станет фаворитом в борьбе за чемпионство. Один сход Ландо – и интрига фактически умрет.

Неясной остается и ситуация с моторными штрафами. Макс уже брал лишний двигатель и терял десять позиций на Гран-при Бельгии. По информации журналиста BBC Эндрю Бенсона, не исключен второй штраф – если нидерландец заменит только ДВС, то потеряет пять мест на старте. По поводу Ландо, который еще не выходил за пределы пула, сведений пока нет. Оптимальными локациями для замены мотора стали бы Сан-Паулу или Лас-Вегас.

Нынешней битве за титул не хватает «вот это поворотов», когда все предыдущие расклады, коэффициенты и проценты мгновенно отправляются в мусорку. Такими моментами стали завал в Сингапуре-2017, авария Феттеля на Гран-при Германии-2018 и каждый второй эпизод сезона-2021.

Пока лидеры сходили лишь по разу: на Гран-при Австралии сломался болид Ферстаппена (тогда он еще не подозревал, что конкуренты существуют), а в уже упомянутой Австрии Норрис отправился отдыхать после удара от Макса (тогда Ландо только начинал осознавать себя как претендента).

Вероятно, событие, которое изменит все, еще впереди.

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Фото: Gettyimages /Alex Bierens de Haan / Stringer, Joe Portlock / Stringer, Mark Thompson / Staff, Rudy Carezzevoli / Stringer, Lars Baron / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press