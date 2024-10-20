Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США

Леклер – гонщик дня на Гран-при США .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Остине Леклер, стартовавший четвертым, сумел воспользоваться моментом на первой круге, когда Ландо Норрис и Макс Ферстаппен начали вести активную борьбу друг с другом, и разом прорвался на первую позицию, опередив не только двух лидеров, но и своего напарника Карлоса Сайнса.

После этого Леклеру удалось провести уверенную гонку и создать комфортный отрыв – на финише его преимущество над Сайнсом составило 8,5 секунд.

Важнейший раунд титульной схватки в «Ф-1»: Норрис против Ферстаппена на первом ряду в США