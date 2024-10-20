Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США
Леклер – гонщик дня на Гран-при США.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Остине Леклер, стартовавший четвертым, сумел воспользоваться моментом на первой круге, когда Ландо Норрис и Макс Ферстаппен начали вести активную борьбу друг с другом, и разом прорвался на первую позицию, опередив не только двух лидеров, но и своего напарника Карлоса Сайнса.
После этого Леклеру удалось провести уверенную гонку и создать комфортный отрыв – на финише его преимущество над Сайнсом составило 8,5 секунд.
Важнейший раунд титульной схватки в «Ф-1»: Норрис против Ферстаппена на первом ряду в США
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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