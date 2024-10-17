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Ральф Шумахер: «Хэмилтон не подберется к Михаэлю на световые годы. Ферстаппен может превзойти Льюиса в плане таланта»

Ральф Шумахер сравнил двух семикратных чемпионов.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что его брат Михаэль Шумахер находится выше гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, а также упомянул талант Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Даже Льюис Хэмилтон никогда не подберется. Не на световые годы, на мой взгляд.

Мы считали, что Льюис Хэмилтон способен ходить по воде. Оказалось, это не так. Мы считали, что Макс Ферстаппен способен ходить по воде. Хотя, думаю, он может превзойти Льюиса Хэмилтона в плане таланта. Такова ситуация. Он вносит более важный вклад», – заявил Ральф в интервью Formel1.de.

Знали, в «Ф-1» банили на Гран-при даже гигантов: Шумахера, Хаккинена, Вильнева, Мэнселла?

Гюнтер Штайнер: «Шумахеру помог бы отец или менеджер вроде Уэббера. Большой талант Мика не обсуждается»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sportskeeda
logoМихаэль Шумахер
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoРальф Шумахер
logoФормула-1
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
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