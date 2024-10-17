Ральф Шумахер: «Хэмилтон не подберется к Михаэлю на световые годы. Ферстаппен может превзойти Льюиса в плане таланта»
Ральф Шумахер сравнил двух семикратных чемпионов.
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что его брат Михаэль Шумахер находится выше гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, а также упомянул талант Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
«Даже Льюис Хэмилтон никогда не подберется. Не на световые годы, на мой взгляд.
Мы считали, что Льюис Хэмилтон способен ходить по воде. Оказалось, это не так. Мы считали, что Макс Ферстаппен способен ходить по воде. Хотя, думаю, он может превзойти Льюиса Хэмилтона в плане таланта. Такова ситуация. Он вносит более важный вклад», – заявил Ральф в интервью Formel1.de.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sportskeeda
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