Льюис Хэмилтон о худшей квалификации с 2017 года: «Случился сбой в работе подвески, болид был кошмарным»
Хэмилтон прокомментировал провальную скорость в Остине.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 19-е время в квалификации к Гран-при США, после чего объяснил результат технической проблемой.
Квалификация в Техасе стала худшей для семикратного чемпиона «Формулы-1» с 2017 года.
«В спринте у нас был некий сбой в работе передней подвески с прогревочного круга. Я испытывал это на протяжении спринта. Баланс был очень тяжелым.
Мы поменяли пару вещей, и это продвинуло нас в направлении, которое мы должны были выбрать накануне. Болид был кошмарным в квалификации.
Пожалуй, мне надо стартовать с пит-лейн, иначе я никуда не доберусь с такой позиции», – сообщил Льюис.
Хэмилтон провел худшую квалификацию с 2017 года, показав 19-е время
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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