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Расселл стартует с пит-лейн на Гран-при США после аварии в квалификации

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл потеряет шестую стартовую позицию на Гран-при США.

Расселл завершил квалификацию аварией. «Мерседес» был вынужден нарушить режим закрытого парка ради починки болида. Команда вернулась к спецификации, которую Джордж использовал в Сингапуре, а также работала с машиной вне разрешенных временных ограничений.

Таким образом, британец начнет заезд с пит-лейн.

Расселл разбил болид в конце квалификации к Гран-при США

Джордж Расселл об аварии: «Хэмилтон предложил отдать новые детали со своего болида, но мы так меняться не будем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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