Расселл стартует с пит-лейн на Гран-при США после аварии в квалификации
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл потеряет шестую стартовую позицию на Гран-при США.
Расселл завершил квалификацию аварией. «Мерседес» был вынужден нарушить режим закрытого парка ради починки болида. Команда вернулась к спецификации, которую Джордж использовал в Сингапуре, а также работала с машиной вне разрешенных временных ограничений.
Таким образом, британец начнет заезд с пит-лейн.
Расселл разбил болид в конце квалификации к Гран-при США
Джордж Расселл об аварии: «Хэмилтон предложил отдать новые детали со своего болида, но мы так меняться не будем»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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