Расселл стартует с пит-лейн на Гран-при США после аварии в квалификации

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл потеряет шестую стартовую позицию на Гран-при США.

Расселл завершил квалификацию аварией. «Мерседес» был вынужден нарушить режим закрытого парка ради починки болида. Команда вернулась к спецификации, которую Джордж использовал в Сингапуре, а также работала с машиной вне разрешенных временных ограничений.

Таким образом, британец начнет заезд с пит-лейн.

Расселл разбил болид в конце квалификации к Гран-при США

Джордж Расселл об аварии: «Хэмилтон предложил отдать новые детали со своего болида, но мы так меняться не будем»