Гран-при США-2024. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

В воскресенье, 20 октября, в Остине состоится 19-я гонка «Формулы-1» 2024 года – Гран-при США. Старт – в 22:00 по московскому времени.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

20 октября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Кевин Магнуссен («Хаас»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Франко Колапинто («Уильямс»)

17. Валттери Боттас («Заубер»)

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Лиам Лоусон («РБ»)