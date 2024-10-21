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Гельмут Марко о штрафе Норриса: «Жаль – отличная дуэль. Только Ферстаппен способен сдерживать столько кругов»

Марко считает, что наказание Норриса испортило прекрасную борьбу.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко после штрафа Ландо Норриса посетовал на то, что правил стало слишком много.

Британский пилот «Макларена» потерял пять секунд и третье место на Гран-при США за обгон конкурента из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы.

«Правил все больше и больше. Конечно, мы настояли на своем праве – он обогнал за пределами трассы.

Жаль, ведь это была по-настоящему отличная дуэль, и Макс в особенности пилотировал невероятным образом, сдерживая его столько кругов. Только Макс на такое способен – его передние шины уже были почти на грани», – сообщил Марко в эфире немецкого Sky.

Гельмут упомянул, что приветствовал бы «другой настрой» со стороны стюардов, которым следует больше позволять гонщикам.

По мнению австрийца, позитивную роль в данном вопросе сыграло бы уменьшение количества асфальтовых зон вылета:

«Если теряешь время [за пределами трассы], прекращается вся эта драма со стюардами и выяснением того, получено ли преимущество».

Андреа Стелла: «Вмешательство судей было неуместным. Но эта глава закрыта»

«Предвзятое принятие решений. Не удивлен». Тото Вольфф о судействе инцидентов с Расселлом, Норрисом и Ферстаппеном

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
Гран-при США
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регламент
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