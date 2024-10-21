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Что случилось на Гран-при США: откуда у «Феррари» дубль?! Что за провал Норриса?!

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Вторая фаза возобновления сезона «Формулы-1» на «Трассе Америк» в Техасе для Гран-при США – после меганапряженного спринта титульные разборки продолжились уже в основной гонке.

Последний отрезок сезона из шести Гран-при с тремя спринтами буквально открывал новый период и расклады: после месячного перерыва все команды привезли последние масштабные обновления, призванные придать последнее ускорение и решить главные проблемы болидов (кроме «Феррари» и «Уильямса» – они решили сохранить ресурсы на 2025-й и разобраться с уже поставленными на предыдущих этапах деталями. Еще «Макларен» решил попридержать часть пакета, связанного с днищем, – вероятно, помня о прошлогодней истории о чрезмерно стесанной планке на новинке у Хэмилтона и последовавшей дисквалификации: за короткую практику действительно можно не успеть настроить нужный просвет при серьезных изменениях характеристик). 

Также на «Трассе Америк» закончили революционную смену всего асфальта на экспериментальный и более долговечный – промоутер ввалил $20 млн, обещал отсутствие кочек, трещин и выбоин, могучее сцепление и рекорды скорости. Звучало классно – и обозначало обнуление исторически накопленных данных по износу шин и поведению физических моделей болидов.

Командам приходилось вкатываться в уик-энд исключительно по данным из симулятора поставщика покрышек «Пирелли»:

Автодром – супернагруженный, с большими запросами и к прижимной силе, и мощности мотора. Также это редкий автодром с относительным балансом по требованиям от обеих осей, потому огромнейшую играют еще и внешние условия вроде температур и ветра – чем жарче и непогодистее, тем хуже.

Много широких и обгонных секций для разных траекторий, поворотов со слепыми апексами и перепадами высот, а также техничных связок для отыгрыша времени или обороны – все, что нужно для зрелищных и напряженных схваток.

Сложились идеальные условия для активного полигонного тестирования, чья же машина теперь лучшая, а также для блеска пилотажным уровнем – именно в таких условиях крутость гонщика решает даже больше, чем на городских треках (где все же больше уходит фактору везения или невезения или близких барьеров).

Тем не менее, неизвестность с уровнями сцепления от асфальта вместе с порывами ветра до 30 км/ч (когда даже 9 км/ч колоссально влияет!) вызывали огромное количество вылетов, разворотов и ошибок в практиках и квалификации к спринту – пока пилоты привыкали к новым условиям, а команды искали баланс. Также в процессе практики, спринта и обоих квалификаций выяснилось, что годовой перерыв между двумя фазами перекладки асфальта в разных ключевых поворотах здорово повлиял на перепады в уровнях сцепления: в некоторых зонах пилоты внезапно и непредсказуемо теряли зацеп, отчего и ошибались с разворотами и авариями (Норрис чуть не вынес Леклера в гонке, например, Расселл разбил болид в квалификации, да и в целом переменчивое сцепление вызвало волну развоотов). 

Потому основная квалификация прошла почти как и спринтерская: каждый пилот ехал с улучшением и мог сразиться за поул, но первое место ушло тому, кто первым успел собрать комбинацию из лучших условий и секторов. На этот раз реванш удался Норрису – после провальной спринтоквалы:

Хэмилтон же пострадал от вечной темы «Трассы Америк» – списания времени из-за рискового небольшого выезда за пределы трека. Обычная история для Техаса: в спринтоквале из-за нее в подвал проваливались «Астон Мартин» и Пиастри, махнуть мимо белой линии на новом асфальте с нестабильным сцеплением и потерять круг мог кто угодно.

Но спринт показал: обладателю поула и вообще более высокому месту на решетке ничего не гарантировано: все 4 топ-команды обладают достаточным темпом для сражения как минимум за подиум. Главное – не переварить шины при преследовании или обороне.

Потому крайне важным моментом виделась потенциальная стратегия – ее с учетом высоких температур насчитали с потенциальными двумя пит-стопами и наконец вариативностью:

Но также важность стартового состава актуализировалась как раз из-за асфальта и ценности выигрыша первой точки торможения – ведь в спринте Норрис на том же комплекте смог выиграть два места, а если рискнуть с самым мягким? 

И чисто для истории – продолжится ли рекордная серия без сэйфти-каров и на 10-й Гран-при? Вероятность его не так велика:

Все-таки огромная площадь полотна вместе с большими зонами вылета и безопасности оставляли пространство для ошибок и возможности не доводить дело до контакта с барьерами.

Стартовая решетка ожидалась другой еще до спринтоквалы из-за полной замены всего «двигательного» у Лоусона (автоматическое последнее место) и 5 мест штрафа Чжоу за новый аккумулятор. Также из масштабных изменений между сессиями – полностью новая настройка заднего антикрыла и подвески у Хэмилтона и Албона. Расселлу же после аварии восстановили машину без обновлений, поскольку запасного комплекта у «Мерседеса» не было – и Джордж отправился на пит-лейн, но не за спецификации (по правилам закрытого парка, в таком случае за разные детали не штрафуют), а за срыв допустимых сроков по работе над машиной после квалификации.

Первые топ-12 выбрали «медиум», но смелая пятерка решила начать на «харде»: оба «Мерседеса», Стролл, Лоусон и Колапинто. Просто трек прогрелся аж до 47 градусов прямо перед стартом.

Ход гонки: Ферстаппен выдавил Норриса, Ландо обогнал Макса за пределами трека, фантастический рывок «Феррари»

• Ферстаппен жестко атаковал Норриса в первом повороте, Ландо жестко защитился – оба потеряли траекторию, и Леклер внезапно вырвался вперед! Сайнс тоже проскользнул мимо «Макларена» и тут же атаковал «Ред Булл»! 

Весь первый круг

• Хэмилтон вылетел на 3-м круге и завяз в гравии! Ровно тот же вылет, что и у Расселла в квалификации. Выехал сэйфти-кар – рекордная серия прервана.

• Рестарт на 6-м круге – Леклер сохранил лидерство, без перестановок. 

• Хюлькенберг обогнал Алонсо в битве за 10-е на 7-м круге – прогресс «Хааса» просто поражает!

• На 9-м круге Сайнс пожаловался на падение мощности на выходе из поворота и сказал «пахнет топливом». Ответ с мостика: «решения пока нет, держи в курсе».

Первый фикс посоветовали только на 11-м круге.

• На 12-м круге Лоусон на «харде» обогнал Алонсо в битве за 11-е. 

• На 13-м круге Ферстаппену сообщили об обнаруженной проблеме на машине – и пообещали исправить на пит-стопе.

• Пересу потребовалось 17 кругов, чтобы объехать Цуноду на «РБ». 

• Магнуссен первым в топ-10 открыл окно пит-стопов – остановился за «хардом» на 18-м круге и вернулся 17-м, после уже остановившегося Албона.

• На 19-м круге ему отвечают Цунода и Гасли. Выехали после Магнуссена – подрезка «Хааса» сработала!

• Расселл обогнал Лоусона в битве за 8-е на 22-м круге, Магнуссен обогнал Албона, а Сайнс пошел на подрезку и первым среди лидеров взял в боксах «хард» и вернулся 5-м.

• На 23-м круге и Колапинто обогнал Алонсо!

• На 23-м круге «Макларен» передал Норрису, что у них износ лучше, чем у соперников, и предложил Ландо продолженные отрезки. Леклер тут же попросил не затягивать его остановку слишком долго, чтобы не давить слишком сильно. 

• На 24-м круге Леклер оторвался на 11 секунд и сказал «шины в порядке». А на 26-м круге Ферстаппен заехал в боксы – и вернулся позади Сайнса в 4 секундах.

• Леклер ответил пит-стопом на 27-м круге – и вернулся перед Сайнсом и позади «Макларенов». 

• Леклер настиг Пиастри на 30-м круге и через петлю легко и без борьбы объехал №81. «Макларен» тут же ответил пит-стопом и вернулся 5-м – за Ферстаппеном.

• Пиастри тоже заехал в боксы на 33-м круге и вернулся в 6 секундах за Ландо. Норрису оставалось 7 секунд до Ферстаппена. 

• На 36-м круге Ферстаппен начал бомбить на шины – он не может на них атаковать и вообще что-либо сделать. Дотянувший до 37-го круга Лоусон тут же заехал сам и избавился от «харда» – вернулся внезапно впереди напарника Цуноды 12-м.

• Также на 37-м круге Перес дожал Колапинто через 10 кругов прессинга. 

• На 40-м круге остановился Колапинто, на 42-м – Расселл: последние из стартовавших на «харде». Франко вернулся 13-м и тут же обогнал Магнуссена, Джордж – 8-м, за Хюлькенбергом и Пересом. Франко тут же показал мастер-класс по обороне

• На 41-м круге Цуноду просто развернуло в первом повороте.

• На 44-м круге Норрис настиг-таки Ферстаппена. 

• На 51-м круге случилась самая активная атака Норриса на Ферстаппена – но Макс слишком умно расположил машину на траектории (как и на всех предыдущих кругах), и Ландо просто некуда было сунуться без риска контакта.

• На 52-м круге Ферстаппен столкнулся с мини-пробуксовкой, Норрис тут же настиг Макса и атаковал, а затем «Ред Булл» выдавил «Макларен» с трека при контратаке. №4 сохранил позицию и вернулся на подиум – а при следующей контратаке уже решился на опасное смещение на торможение. Cудьи занялись расследованием.

• На 55-м круге Ферстаппену передали, что Норрис пробил лимит по выездам за пределы трека – «Ред Булл» ждал штрафа.

• На 55-м круге Расселл, стартовавший с пит-лейн, опередил Переса в битве за 6-е.

 • На последнем круге Норрису таки прилетели 5 секунд штрафа – он улетел на 4-е.

• И насколько же эпичный финиш: дубль «Феррари»! Второй в сезоне и третий в этом составе – к примеру, у Феттеля и Райкконена было только два. 

• Сколько же героев в этой гонке и помимо Скудерии: Расселл! Лоусон! Колапинто! Хюлькенюерг!

И внезапно худший Гран-при США в карьере Льюиса Хэмилтона – на его любимой гонке и на любимой трассе.

Быстрые мысли: «Феррари» действительно вмешались в битву за Кубок конструкторов

Эксперимент «Ред Булл» по тестам разных старых аэрообвесов в Италии для перезагрузки сезона сработал: Ферстаппен признался, что после него команда отменила все запланированные апгрейды и быстро спроектировала первые хотфиксы для проблем баланса и поребриков на остаток сезона. Финальный пакет пришелся на Гран-при США и действительно стабилизировал машину – RB20 теперь, может, и не лучший, но вновь инструмент для битв за победы. Но главное, что она вернула уверенность и равномерность темпа Ферстаппену – именно стабильность и безошибочность Макса должна вновь стать главным оружием «Ред Булл» в развязке сезона.

«Макларен» с половиной обновлений смог пока удержаться в темпе прямых конкурентов, но однозначного преимущества больше не имеет – по крайней мере, пока оранжевые не добавят на MCL38 остаток улучшений. С ними ситуация еще может измениться – пока мяч на их стороне. Норрис же по-прежнему персонально проигрывает прямому конкуренту, чередуя слабые круги с сильнейшими и мегапрорывы с откровенно нечемпионскими фэйлами с блокировками колес: в США его личных помарок снова оказлось больще, и потому он уступил и отстал еще больше в общем зачете.

Колапинто продолжает ломать систему – с ним «Уильямс» действительно стал сильнее и стабильнее не только по развитию болида!

«Феррари» без обновлений уперлась в проемы доступного окна настроек и не может его преодолеть – но теперь их ограничения хотя бы понятны самой команде. На основе таких знаний «Макларен», «Ред Булл», «Мерседес» (и «Хаас») как раз и выстраивали недавний прогресс. Скудерия сконцентрировалась над контролем над длительным износом покрышек – и раз за разом вытаскивает дивиденты. Теперь они – полноценные претенденты на титул!

Новинки «Мерседеса» же сработали на чистую скорость, но не на стабильность. Она остается главной слабой стороной команды, внося непредсказуемость в ее потенциальные результаты.

Также новинки очевидно сработали и ускорили «Хаас» и «Альпин». Американцы даже вырвались в лидеры середины пелотона, а обладатель улучшенного французского пакета Пьер Гасли наконец перестал жаловаться на болид и смог претендовать на топ-10.

В «РБ» демонстрируют: гонка за место в «Ред Булл» и за будущее – не шутка! Лиам Лоусон так лихо отбивался от всех подряд, а Юки Цунода так яростно гонялся с Пересом, что любые сомнения можно отправлять в корзину. Однако новые детали не ускорили машину, так что по сути в программе «Ред Булл» каждый пилот сейчас сам за себя – и последствия могут оказаться непресказуемыми.

Следующий раунд схватки – уже в ближайшие выходные: на мексикандском Дне мертвых 25-27 октября. Не пропустите – здесь Ферстаппен обычно просто летает, а Перес на домашнем Гран-при чудит особенно яростно!

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Фото: East News/Patrick T. Fallon / AFP

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