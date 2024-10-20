Лиам Лоусон: «Алонсо сказал, что подгадит мне, и сдержал слово»

Лоусон прокомментировал мини-конфликт с Алонсо.

Пилот «РБ » Лиам Лоусон поделился мнением об ответе соперника из «Астон Мартин » Фернандо Алонсо на жесткую борьбу.

Алонсо остался крайне недоволен действиями Лоусона в спринте на Гран-при США, а в квалификации демонстративно обогнал конкурента сразу после выезда с пит-лейн.

«Он сказал, что подгадит мне, и, пожалуй, сдержал слово.

Даже не знаю – он был очень разочарован. Сложно сказать, почему – мы сражались за 16-е место, и не знаю, почему он так расстроился. Что есть, то есть. Надеюсь, он оставит это позади.

Его гонка вышла довольно ужасной, это я понимаю, однако не понимаю, затем так расстраиваться. Если бы я сделал что-то не так, то получил бы штраф», – заявил новозеландец.

Лиам ответил на вопрос о «противостоянии» с двукратным чемпионом «Формулы-1»:

«Не думаю, что у нас противостояние, просто случился инцидент в гонке. Надеюсь, мы сможем оставить это позади и двигаться вперед».

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