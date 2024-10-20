5

Лиам Лоусон: «Алонсо сказал, что подгадит мне, и сдержал слово»

Лоусон прокомментировал мини-конфликт с Алонсо.

Пилот «РБ» Лиам Лоусон поделился мнением об ответе соперника из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на жесткую борьбу.

Алонсо остался крайне недоволен действиями Лоусона в спринте на Гран-при США, а в квалификации демонстративно обогнал конкурента сразу после выезда с пит-лейн.

«Он сказал, что подгадит мне, и, пожалуй, сдержал слово.

Даже не знаю – он был очень разочарован. Сложно сказать, почему – мы сражались за 16-е место, и не знаю, почему он так расстроился. Что есть, то есть. Надеюсь, он оставит это позади.

Его гонка вышла довольно ужасной, это я понимаю, однако не понимаю, затем так расстраиваться. Если бы я сделал что-то не так, то получил бы штраф», – заявил новозеландец.

Лиам ответил на вопрос о «противостоянии» с двукратным чемпионом «Формулы-1»:

«Не думаю, что у нас противостояние, просто случился инцидент в гонке. Надеюсь, мы сможем оставить это позади и двигаться вперед».

Фернандо Алонсо о Лоусоне, которого назвал «идиотом»: «Не лучший способ проявить себя, но на кону его карьера, не моя»

Гран-при США-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при США
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoЛиам Лоусон
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «Темп выглядел многообещающе, но из-за желтых флагов не смогли проехать быстрый круг»
6 минут назад
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен выиграло спринт и стартует с первого ряда в гонке – пока все складывается неплохо»
18 минут назад
Ландо Норрис о своих «психологических слабостях»: «Меня не особо это беспокоит. «Ред Булл» любит такие игры»
25 минут назад
Фернандо Алонсо: «Надеюсь, в гонке все-таки сможем заработать несколько очков»
140 минут назад
Ландо Норрис: «У «Макларена» была лучшая машина точно не на каждом Гран-при за последние 2-3 месяца. Борьба плотнее, чем думают»
446 минут назад
Джордж Расселл об аварии: «Хэмилтон предложил отдать новые детали со своего болида, но мы так меняться не будем»
553 минуты назад
Шарль Леклер: «В данный момент болид «Феррари» ограничен в возможностях в некоторых областях, и ни один вариант настроек этого не исправит»
сегодня, 09:18
Ландо Норрис: «Лучший круг в карьере, я не мог бы его повторить – все идеально сошлось»
сегодня, 08:48
Льюис Хэмилтон о худшей квалификации с 2017 года: «Случился сбой в работе подвески, болид был кошмарным»
8сегодня, 08:28
Макс Ферстаппен: «То, что Браун и Хорнер друг друга не любят, не моя проблема. У меня хорошие отношения с Заком»
1сегодня, 08:08
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15