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Макс Ферстаппен: «На месте Пиастри никогда бы не согласился на роль «второго номера»

Ферстаппен высказался о командной тактике «Макларена».

Пилот «Ред Булл» считает, что Оскар Пиастри является слишком хорошим гонщиком, чтобы команда заставляла его играть вспомогательную роль – и чтобы он всеми силами помогал Ландо Норрису в борьбе за титул, полностью жертвуя собственными интересами.

При этом пока в «Макларене» не применяли командную тактику подобным образом, хотя это и не исключено в оставшихся гонках в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в чемпионате:

«Лично на мой взгляд, Оскар точно не является «вторым номером», и лично я бы на его месте никогда бы не согласился на статус «второго номера».

Да, разумеется, в каком-то смысле мне легко говорить – ведь я выступаю в «Формуле-1» уже десять лет, а Оскар проводит лишь свой второй сезон, в такой ситуации всегда сложнее проявить твердость.

Но я считаю Оскара великолепным гонщиком, который точно не заслуживает того, чтобы команда заставляла его отказываться от побед, уступать позиции, играть роль второй скрипки».

Ферстаппен добавил, что считает Норриса и Пиастри лучшей парой пилотов в «Ф-1» на данный момент, если говорить о конкурентах «Ред Булл»:

«Да, потому что они очень близки по скорости, и потому что при этом в целом оба очень и очень быстры. Команде «Макларен» удалось найти правильных людей и расставить их на подходящие должности – людей, которые уже работали там раньше. Ведь за исключением Роба Маршалла [бывший инженер «Ред Булл»], там не так уж много новых лиц. Но некоторых сотрудников перевели на другие должности и это очень быстро дало свой эффект».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport.com
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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