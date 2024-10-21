Макс Ферстаппен: «Макларен» много жалуется, но правила очень четкие»

Ферстаппен считает, что «Макларен» часто жалуется.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил на вопрос, относится ли он с пониманием к позиции «Макларена », который считает, что нидерландец выдавливал Ландо Норриса на Гран-при США .

Штраф в итоге получил британец, Ферстаппен остался без наказания.

«Нет. Ну, они и так много жалуются, но правила очень четкие. Нельзя обгонять за белыми линиями. Мне тоже доставалось за это в прошлом», – заявил Макс.

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа