Макс Ферстаппен: «Макларен» много жалуется, но правила очень четкие»
Ферстаппен считает, что «Макларен» часто жалуется.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, относится ли он с пониманием к позиции «Макларена», который считает, что нидерландец выдавливал Ландо Норриса на Гран-при США.
Штраф в итоге получил британец, Ферстаппен остался без наказания.
«Нет. Ну, они и так много жалуются, но правила очень четкие. Нельзя обгонять за белыми линиями. Мне тоже доставалось за это в прошлом», – заявил Макс.
Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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