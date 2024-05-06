Первая победа Норриса с Трампом-«талисманом», «Ред Булл» подтвердил уход Ньюи, 65 секунд штрафов Магнуссена, Штайнер судится с «Хаасом» и другие события Гран-при Майами

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Майами «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Норрис наконец выиграл! Победа стала первой в карьере Ландо после 15 подиумов и первой с 2021 года для «Макларена», Ферстаппен финишировал вторым, Леклер – третьим.

«Мы это сделали, #####», – прокомментировал британец фото с кубком. Норриса также признали гонщиком дня.

Макс стал лучшим по итогам спринта и квалификации.

2. «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи в первом квартале 2025 года.

Ферстаппен-старший напомнил, что предупреждал об угрозе распада команды. Сообщается, что Вассер встретился с Ньюи для урегулирования деталей контракта Эдриана с «Феррари», а будущий пилот Скудерии Хэмилтон сказал, что работа с легендой стала бы для него честью.

Конструктор ответил, что польщен словами Льюиса, однако пока планов в «Ф-1» нет.

3. Дичь от Магнуссена: гонщик «Хааса» намеренно собирал штрафы, что помогло его напарнику Хюлькенбергу набрать очки в спринте и вызвало недовольство конкурентов.

ФИА обсудит ужесточение наказаний из-за такой тактики, руководитель «Макларена» предложил Кевину посидеть дома один Гран-при. И датчанин к этому близок: до дисквалификации на этап осталось набрать два штрафных балла за ближайшие десять месяцев.

Всего за уик-энд Магнуссен получил 65 дополнительных секунд и пять штрафных баллов.

4. Трамп приехал на Гран-при и немедленно отправился в боксы «Макларена». После гонки Норрис сообщил, что экс-президент США назвал себя «талисманом» Ландо.

5. Алонсо против дискриминации: двукратный чемпион заявил, что Хэмилтона не штрафуют, так как он «не испанец». Позже Фернандо пообещал обсудить с ФИА защиту своих соотечественников от несправедливого судейства.

Сайнсу это не помогло: Карлос потерял четвертое место после финиша из-за штрафа за инцидент с Пиастри.

6. Окон принес «Альпин» первые очки в сезоне, после чего выложил фото с бывшим напарником Алонсо, с которым сражался за девятое место. Теперь баллов нет только у «Уильямса» и «Заубера».

7. Гюнтер Штайнер подал в суд на «Хаас» из-за недоплаты.

8. «Феррари» выступила в Майами в особой красно-синей ливрее, «РБ» привезла расцветку-«хамелеон».

9. В Испании сообщили, что Сайнс отказал «Зауберу» / «Ауди», сам Карлос утверждает, что переход все еще возможен.

Другие трансферные слухи: ряд журналистов заявил о возможной замене Сарджента на Андреа Кими Антонелли в «Уильямсе» уже на следующем этапе в Имоле. Для юниора «Мерседеса» запросили получение суперлицензии до 18-летия, однако Вольфф категорически отрицает дебют итальянца в ближайшее время.

10. Очковую зону в «Ф-1» могут расширить на весь пелотон. Боссы ряда команд допустили такой сценарий.

11. 0,001 с – самый плотный финиш в истории NASCAR.

12. Члены Конгресса США потребовали от «Либерти» объяснить отклонение заявки «Андретти» в «Ф-1».

13. Предложение для «Ф-1» и ФИА: принимать новые команды без участия в Кубке конструкторов на протяжении трех сезонов.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2024

⏱️ Хроника гонки: первая победа Норриса в «Ф-1» – не без везения, но заслуженная

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Эмилии-Романьи «Ф-1» и возращение «Ф-2» и «Ф-3» (17-19 мая).

2. Гран-при Франции MotoGP (10-12 мая).

3. Гонки «Формулы E» в Берлине (11 и 12 мая).

4. Гонка «Индикара» на дорожной конфигурации «Индианаполиса» (11 мая).

5. «6 часов Спа» WEC (11 мая).

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