Эдриан Ньюи: «Польщен словами Хэмилтона. Я возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше»
Ньюи сообщил, что хочет отдохнуть от «Формулы-1».
Конструктор Эдриан Ньюи рассказал о главной причине ухода из «Ред Булл», где работал на протяжении 19 лет.
«Ф-1» отнимает все силы. Я здесь уже давно.
Сезон-2021 вышел по-настоящему напряженным из-за плотной борьбы с «Мерседесом» по ходу чемпионата. В то же самое время мы посвящали все исследования [машине 2022 года] RB18.
Наступает момент, когда я чувствую, как сказал Форрест Гамп: «Я немного устал», – заявил Ньюи на Гран-при Майами.
Эдриан также прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона, переходящего из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году. Семикратный чемпион мира заявил, что для него «было бы честью» поработать с Ньюи, который стал бы «потрясающим дополнением» для Скудерии.
«Это очень мило со стороны Льюиса. Я весьма польщен.
В данный момент я просто возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше».
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