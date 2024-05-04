Эдриан Ньюи: «Польщен словами Хэмилтона. Я возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше»

Ньюи сообщил, что хочет отдохнуть от «Формулы-1».

Конструктор Эдриан Ньюи рассказал о главной причине ухода из « », где работал на протяжении 19 лет.

«Ф-1» отнимает все силы. Я здесь уже давно.

Сезон-2021 вышел по-настоящему напряженным из-за плотной борьбы с « » по ходу чемпионата. В то же самое время мы посвящали все исследования [машине 2022 года] RB18.

Наступает момент, когда я чувствую, как сказал Форрест Гамп: «Я немного устал», – заявил Ньюи на .

Эдриан также прокомментировал слова , переходящего из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году. Семикратный чемпион мира заявил, что для него «было бы честью» поработать с Ньюи, который стал бы «потрясающим дополнением» для Скудерии.

«Это очень мило со стороны Льюиса. Я весьма польщен.

В данный момент я просто возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше».

Льюис Хэмилтон: «Разумеется, мне бы хотелось видеть Эдриана Ньюи в «Феррари»

Эдриан Ньюи: «Жалею, что не поработал с «Феррари», Хэмилтоном и Алонсо, с эмоциональной точки зрения»

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