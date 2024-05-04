Эдриан Ньюи: «Польщен словами Хэмилтона. Я возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше»

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Майами Авто

Ньюи сообщил, что хочет отдохнуть от «Формулы-1».

Конструктор Эдриан Ньюи рассказал о главной причине ухода из «Ред Булл», где работал на протяжении 19 лет.

«Ф-1» отнимает все силы. Я здесь уже давно.

Сезон-2021 вышел по-настоящему напряженным из-за плотной борьбы с «Мерседесом» по ходу чемпионата. В то же самое время мы посвящали все исследования [машине 2022 года] RB18.

Наступает момент, когда я чувствую, как сказал Форрест Гамп: «Я немного устал», – заявил Ньюи на Гран-при Майами.

Эдриан также прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона, переходящего из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году. Семикратный чемпион мира заявил, что для него «было бы честью» поработать с Ньюи, который стал бы «потрясающим дополнением» для Скудерии.

«Это очень мило со стороны Льюиса. Я весьма польщен.

В данный момент я просто возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше».

Льюис Хэмилтон: «Разумеется, мне бы хотелось видеть Эдриана Ньюи в «Феррари»

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4 комментария
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Понятное дело, либо Ньюи в Феррари, либо уходит из F1, другие варианты исключены.
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Если Ньюи создаст Ferrari самовоз - в Италии его будут боготворить.
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Как я уже и говорил мы все знаем куда перейдёт Ньюи))
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