Оскар Пиастри: «Победа в чемпионате – единственное, на чем я сосредоточен»

Пиастри рассчитывает продолжить борьбу за титул в 2025-м.

Пилот «Макларена » рассказал о своем подходе к оставшимся гонкам сезона перед Гран-при Лас-Вегаса.

«[Победы во всех оставшихся гонках –] это бы точно помогло, но думаю, в моем случае лучшее, что я могу и что я пытаюсь делать каждый уик-энд, – выжимать максимум из своих возможностей за рулем болида.

Если я справлюсь с этим, то смогу оказаться в положении, которое позволит побороться за победу в гонке. А это, в свою очередь, поможет одержать победу в чемпионате – это единственное, на чем я сосредоточен.

Сейчас будет сложно победить, но я настроен выложиться на полную. Выжать максимум из болида – вот мой приоритет.

Изменил бы я что-то в этом сезоне, если оглядываться назад? Необязательно, нет. Думаю, первую половину сезона я провел очень хорошо. Даже последние несколько гонок позволили мне многому научиться – хотя были трудности, которые было довольно непросто преодолеть.

Но думаю, я многому научился. Как бы тяжело это ни было, кое-что из усвоенного мне все же помогло.

Хотел бы я добиться более высоких результатов? Да, конечно, но на пути всегда будут неровности – не все будет складываться идеально. В конце концов я стараюсь извлекать уроки, причем не только для этого сезона.

Я хочу побеждать при любой возможности, которая будет появляться у меня по ходу карьеры», – сказал Пиастри .

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?

