Фернандо Алонсо: «Всегда уважал Ферстаппена. Мы оба выходцы из стран, которые не особо вовлечены в «Ф-1»

Алонсо сравнил себя с Ферстаппеном.

Пилот «Астон Мартин » рассказал, чем они с Максом Ферстаппеном похожи.

«Мы оба выходцы из стран, которые не особо вовлечены в «Ф-1». Особенно это касается Испании, ведь Йос [Ферстаппен] уже был мастером. Я гонялся против Йоса пару лет, а против Макса – 8 лет.

«Ф-1» – довольно суровая среда. Ты приходишь сюда, добиваешься успеха в самом начале карьеры. Возможно, ты кажешься не самым хорошим парнем, если можно так сказать. Вероятно, ты не политкорректный. Не встраиваешься в систему. Ты больше сам по себе – сильнее, чем следовало бы. Думаю, именно это я и увидел в Максе.

Сильная личность, результаты и талант – причем не только в рамках «Ф-1». Еще со времен его выступлений в младших категориях и в картинге мы все знали, что этот паренек придет в «Ф-1». Что касается меня, то я всегда очень уважал Ферстаппепна», – сказал Алонсо .

