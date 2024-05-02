«Ф-1» и ФИА предложили принимать новые команды без участия в Кубке конструкторов на протяжении трех сезонов

Теги ФИА Формула-1 регламент Андретти Автоспорт Авто

В «Ф-1» и ФИА поступило предложение, которое может помочь «Андретти».

Американская команда «Андретти» получила одобрение со стороны ФИА на вступление в «Формулу-1», однако столкнулась с сопротивлением серии.

«Ф-1» и ФИА предложили внести изменения в Договор согласия 2026 года и создать альтернативный путь для новых участников. Издание RacingNews365 ознакомилось с проектом, предложенным Тимом Милном и Льюисом Батлером. Специалисты работали в различных коллективах «Ф-1», а ныне занимаются автоспортивным консалтингом.

Предполагается, что каждый из новых участников будет три года выступать в «Ф-1» без статуса конструктора. Таким образом, команда не будет претендовать на позиции в Кубке конструкторов и свою долю призовых, что должно устроить нынешние коллективы. В то же время новые команды избавятся от необходимости выплачивать стартовый взнос и смогут направить средства на инфраструктуру. Кроме того, новые участники не должны работать в Европе, где расположены базы всех актуальных конюшен.

Новые команды должны провести как минимум восемь Гран-при, а также по меньшей мере шесть гонок в локациях, связанных с развитием своего региона. Каждый из таких коллективов будет использовать одобренные инженерные инструменты и шасси от единого поставщика.

С четвертого сезона команды получат статус конструктора и начнут бороться за призовые, если выполнят ряд критериев, связанных с финансовыми показателями, привлечением болельщиков, развитием инфраструктуры и выступлениями на трассе.

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«Андретти» придется объединяться или заменять одну из команд для участия в «Ф-2» или «Ф-3»

10 комментариев
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Куда делась Ф1, где Лючано Бенеттон мог купить частный Тоулмен, собрать банду талантливых инженеров и выиграть чемпионат
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Это что за дичь? Почему?
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Ответ Клименко
Куда делась Ф1, где Лючано Бенеттон мог купить частный Тоулмен, собрать банду талантливых инженеров и выиграть чемпионат
Туда же, куда делся футбол, в котором Ноттингем Форрест мог выиграть Кубок чемпионов, – в безвозвратное прошлое.
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Какого чёрта?)) Что за хренота?
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А за три года ещё что-нибудь придумаем)
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Господи, Берни, на кого ты нас оставил.
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Не мытьем, так катаньем (с).
Написано будто прямо под диктовку Андретти.
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На бумаге все красиво но если эта команда не даст ожидаемый результат и спустя три года они дальше без КК будут или их выкинут? Как то не верится
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