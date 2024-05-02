«Ф-1» и ФИА предложили принимать новые команды без участия в Кубке конструкторов на протяжении трех сезонов

В «Ф-1» и ФИА поступило предложение, которое может помочь «Андретти».

Американская команда «Андретти» получила одобрение со стороны на вступление в «Формулу-1», однако столкнулась с сопротивлением серии.

«Ф-1» и ФИА предложили внести изменения в Договор согласия 2026 года и создать альтернативный путь для новых участников. Издание RacingNews365 ознакомилось с проектом, предложенным Тимом Милном и Льюисом Батлером. Специалисты работали в различных коллективах «Ф-1», а ныне занимаются автоспортивным консалтингом.

Предполагается, что каждый из новых участников будет три года выступать в «Ф-1» без статуса конструктора. Таким образом, команда не будет претендовать на позиции в Кубке конструкторов и свою долю призовых, что должно устроить нынешние коллективы. В то же время новые команды избавятся от необходимости выплачивать стартовый взнос и смогут направить средства на инфраструктуру. Кроме того, новые участники не должны работать в Европе, где расположены базы всех актуальных конюшен.

Новые команды должны провести как минимум восемь Гран-при, а также по меньшей мере шесть гонок в локациях, связанных с развитием своего региона. Каждый из таких коллективов будет использовать одобренные инженерные инструменты и шасси от единого поставщика.

С четвертого сезона команды получат статус конструктора и начнут бороться за призовые, если выполнят ряд критериев, связанных с финансовыми показателями, привлечением болельщиков, развитием инфраструктуры и выступлениями на трассе.

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