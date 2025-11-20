Гельмут Марко: «У Мекьеса и Хорнера свои достоинства. Главное, что в «Ред Булл» снова позитивная атмосфера»
Марко доволен атмосферой в «Ред Булл» при новом руководителе.
Советник «Ред Булл» поделился мнением об обстановке в команде, которую с середины лета возглавляет Лоран Мекьес.
В частности, Марко отметил заслуги прошлого руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
«Мы снова начинаем побеждать. Так что в команде позитивная атмосфера – прям как в старые добрые времена.
Здесь как с футбольным тренером. У каждого свой подход к управлению, но главное, что мы снова успешны. У них обоих [у Мекьеса и Хорнера] есть свои достоинства», – сказал Марко.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
