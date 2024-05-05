Даниэль Риккардо о 18-м месте в квалификации: «Ф-1» тебе благоволит, пока не перестает»

Риккардо высказался о том, как успех сменился неудачей за один день в США.

Пилот « » Даниэль Риккардо прокомментировал 18-е место по итогам квалификации к Гран-при Майами после четвертой позиции в спринте

«Откровенно говоря, я видел круг Ландо [ ] во вчерашнем (пятничном – Спортс) третьем сегменте. С самого начала круга было видно, что задние шины «софт» везде скользят, он испытывает большие проблемы. Если честно, у меня было то же самое.

Даже на последнем комплекте я начал скользить на выезде из первого поворота. В седьмом повороте случился срыв, и все пошло по спирали.

Но странно, что все началось уже на старте круга. Такое случается в этом спорте: он тебе благоволит, пока не перестает.

Мы изучим сессию, но при подготовке к кругу казалось, что все нормально. Бывает, у нас просто не оказалось сцепления на втором комплекте. Вот и все.

Я искренне считаю, что у нас машина не для 18-й позиции. Надеюсь, мы поймем, почему покрышки порой ведут себя так, как ведут.

Вчера я немного поболтал с Ландо. Мы не вдавались в подробности, однако я сказал: «Выглядело, будто ты ехал на использованных шинах в третьем сегменте». Все было ясно как день по тому, как они плохо выглядели.

Надеюсь, мы получим ответ. Но мы быстрее, чем продемонстрировали, и посмотрим, что случится завтра.

У нас штраф [в виде потери трех позиций], так что, думаю, мы в самом конце решетки. Контрастирует с тем, что было утром. Конечно, я недоволен, однако такое случается.

Вот почему утром я сказал команде: «Давайте хотя бы насладимся этими 30 минутами, ведь этот спорт такой непредсказуемый», – отметил Риккардо вечером в субботу.

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