Норрис одержал первую победу в «Ф-1» после 15 подиумов

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис впервые в карьере стал победителем гонки «Формулы-1»

Ландо стал лучшим по итогам Гран-при Майами. Британец опередил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Шарля Леклера.

До уик-энда на счету Норриса были 15 подиумов, он являлся рекордсменом «Ф-1» по количеству призовых мест среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонке.

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

20 комментариев
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Лучшая гонка сезона!
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Красавчик, темп был хорош. Жаль, что Пиастри не доехал, тоже темп был
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Свершилось! Долгожданная и невероятно заслуженная победа, ещё и добытая в великолепном стиле, пусть и не без везения. Наверное, Ландо мой любимый пилот в пелотоне и я надеюсь, что побед у него будет ещё много.
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Да повезло, но блин, он давно заслужил что бы ему повезло
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Наконец то! Рад так, как будто сам Ландо и только что выиграл Майами)))
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Ответ RusSt
Очень заслужено не какая то случайная победа просто уехал от рб
Заслуженная? Не случайная?
Вообще гонку смотрел?!
Если бы не ск перед Максом, он взял бы гонку, Лондон повезло
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Ну и космовоз у Норриса))
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Судьба вернула должок за Сочи!
Ну, и спасибо Маге, скрасил спринт и гонку, хоть и не совсем красиво))
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Очень заслужено
не какая то случайная победа просто уехал от рб
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С СК забавно произошло. Привыкли, что лидирует Макс) Тем не менее, Ландо абсолютно точно заслужил эту победу, о чем говорит отрыв от Макса.
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Я видел победу Макларена 🤯
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Маки молодцы! И Пиастри, и, тем более, Норрис были хороши. Лидерство Норрис захватил благодаря пейс-кару, но удержал сам!
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Так и должен быть выиграть не какая то случайная победа а реально по темпу победил макса
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Макларен на на первом месте, ахренеть.
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С СК конечно повезло, но это не важно. Победа, есть победа!
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