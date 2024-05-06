Норрис одержал первую победу в «Ф-1» после 15 подиумов

Гонщик « » впервые в карьере стал победителем гонки «Формулы-1»

Ландо стал лучшим по итогам Гран-при Майами. Британец опередил пилота « » и представителя « » Шарля Леклера.

До уик-энда на счету Норриса были 15 подиумов, он являлся рекордсменом «Ф-1» по количеству призовых мест среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонке.

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й