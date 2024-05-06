Норрис одержал первую победу в «Ф-1» после 15 подиумов
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис впервые в карьере стал победителем гонки «Формулы-1»
Ландо стал лучшим по итогам Гран-при Майами. Британец опередил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Шарля Леклера.
До уик-энда на счету Норриса были 15 подиумов, он являлся рекордсменом «Ф-1» по количеству призовых мест среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонке.
Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
Вообще гонку смотрел?!
Если бы не ск перед Максом, он взял бы гонку, Лондон повезло
Ну, и спасибо Маге, скрасил спринт и гонку, хоть и не совсем красиво))
не какая то случайная победа просто уехал от рб